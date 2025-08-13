북한은 전투 준비 태세와 개전 태세 강화를 위해 대규모 포탄 사격 훈련을 실시했다고 화요일 국영 매체가 보도했다.

조선중앙통신에 따르면, 총참모부의 전투 훈련 계획에 따라 월요일에 실시된 이번 훈련은 전술 포탄 부대의 숙련도를 평가하고 군 전체에 걸쳐 모범 사례를 공유하는 것을 목표로 했다.

이번 훈련은 8월 18일부터 28일까지 예정된 연례 한미 연합 '을지 자유의 방패(UFS)' 연습을 불과 1주일 앞두고 실시되었다.

포탄 사격 훈련 동안 다양한 구경의 박격포 부대가 지정된 적 목표에 대한 모의 공격에 참여하여 100% 명중률을 달성한 것으로 알려졌다.

박정천 중앙군사위원회 부위원장과 리영길 총참모장이 훈련을 감독했다.