북한, 한미 연합 훈련 앞두고 포탄 사격 훈련 실시
이번 훈련은 8월 18일부터 28일까지 예정된 연례 한미 연합 '을지 자유의 방패(UFS)' 연습을 불과 1주일 앞두고 실시되었다.
북한, 한미 연합 훈련 앞두고 포탄 사격 훈련 실시 / Reuters
2025년 8월 13일

북한은 전투 준비 태세와 개전 태세 강화를 위해 대규모 포탄 사격 훈련을 실시했다고 화요일 국영 매체가 보도했다.

조선중앙통신에 따르면, 총참모부의 전투 훈련 계획에 따라 월요일에 실시된 이번 훈련은 전술 포탄 부대의 숙련도를 평가하고 군 전체에 걸쳐 모범 사례를 공유하는 것을 목표로 했다.

이번 훈련은 8월 18일부터 28일까지 예정된 연례 한미 연합 '을지 자유의 방패(UFS)' 연습을 불과 1주일 앞두고 실시되었다.

포탄 사격 훈련 동안 다양한 구경의 박격포 부대가 지정된 적 목표에 대한 모의 공격에 참여하여 100% 명중률을 달성한 것으로 알려졌다.

박정천 중앙군사위원회 부위원장과 리영길 총참모장이 훈련을 감독했다.

월요일, 북한은 미국과 한국 간의 대규모 연합 군사 훈련을 비난하며 도발 시 '자위권'을 행사할 것이라고 경고했다.

노광철 북한 국방상은 "미국과 대한민국(ROK)이 조선민주주의인민공화국과의 군사적 대결 입장을 명확히 보여주는 도발적인 움직임에 대해 강력히 규탄한다"고 말했다.

올해 UFS 연습에서 원래 예정되었던 40개 훈련 중 약 20개는 폭염과 홍수 피해, 그리고 한국의 대북 관계 개선 시도에 따라 다음 달로 연기되었다.

출처:AA
