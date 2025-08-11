북한은 월요일 미국과 한국 간의 대규모 합동 군사 훈련을 맹비난하며, 도발 시 '자위권'을 행사할 것이라고 경고했다고 국영 언론이 보도했다.

이번 경고는 연례 하계 을지 자유의 방패(UFS) 연습이 8월 18일부터 28일까지 예정된 가운데, 노광철 북한 국방상에 의해 발표되었다고 조선중앙통신(KCNA)이 보도했다.

노 국방상은 "미국과 대한민국(ROK)이 조선민주주의인민공화국과의 군사적 대결 입장을 명확히 보여주는 도발적인 움직임에 대해 강력히 규탄한다"고 말했다.

국방상은 양 동맹국이 한반도 안보 환경을 훼손하고 있다고 비난하며 "부정적인 결과"를 경고했다.