도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일, 김정은 북한 국무위원장과 올해 만나기를 희망하며, 한국과의 추가 무역 회담에 열려 있다고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이재명 대통령을 백악관으로 처음 맞이하면서 기자들에게 "올해 그를 만나고 싶다"라고 말했다. "적절한 미래에 김정은과 만나기를 기대한다."

북한은 트럼프 대통령의 발언에 즉각 응답하지 않았다. 이후 북한 관영 매체는 미국과 한국의 연합 군사 훈련이 한반도를 '점령'하고 지역 국가들을 표적으로 삼으려는 미국의 의도를 입증한다고 밝혔다.

트럼프 대통령의 1월 취임 이후 김정은 위원장은 트럼프 대통령이 2017~2021년 재임 기간 동안 추진했던 직접 외교를 재개하라는 거듭된 요청을 무시해 왔으며, 이는 북한의 핵 프로그램을 중단시키는 합의를 이끌어내지 못했다.

이 대통령은 트럼프 대통령에게 "전 세계에서 유일하게 분단국가로 남아 있는 한반도에도 평화를 가져와 김정은과 만나 북한에 트럼프월드도 하나 지어서 제가 거기서 골프 칠 수 있도록, 그리고 세계사적인 평화 메이커 역할을 할 수 있기를 바란다"고 말했다.