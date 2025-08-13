북한 김정은 국무위원장이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 이번 주 알래스카 회담을 앞두고 러시아에 "전폭적인 지지"를 표명했다고 수요일 국영 언론이 보도했다.

화요일 푸틴 대통령은 김 위원장과 통화했으며, 조선중앙통신에 따르면 양측은 북러 간 포괄적인 전략적 동반자 관계 조약에 따른 협력 확대를 칭찬하고 관계 심화를 약속했다.

북한은 2024년 6월 평양에서 푸틴 대통령과 김 위원장이 파트너십에 서명한 후 우크라이나와의 전쟁에서 러시아를 돕기 위해 수천 명의 군인을 파견했다.

이 협정은 어느 한쪽이 제3자의 공격을 받을 경우 군사 지원을 확대하도록 규정하고 있다.

김 위원장은 또한 자신의 나라는 평양-모스크바 조약의 정신에 항상 충실할 것이며 "러시아 지도부가 미래에 취할 모든 조치를 전적으로 지지할 것"이라고 굳게 다짐했다.