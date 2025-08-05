한국은 올해 기록상 두 번째로 더운 7월을 겪었으며, 전국적으로 폭염과 열대야가 기승을 부렸다고 기상청이 화요일에 발표했다.

연합뉴스에 따르면 기상청 자료를 인용, 7월 전국 평균 기온은 27.1℃로 1994년 7월에 기록된 27.7℃에 이어 역대 두 번째로 높았다.

일 최고 기온이 33℃를 넘는 폭염 일수는 14.5일로, 1994년 17.7일, 2018년 15.4일에 이어 7월 기준 세 번째로 많았다.

한국은 지난달 열대야 일수 6.7일을 기록하며 역대 네 번째로 많은 열대야를 경험했다.

또한, 질병관리청(KDCA)에 따르면 당국이 온열질환 감시체계를 시작한 5월 중순 이후 병원에서는 총 2,768명의 온열질환 환자를 치료했으며 환자 수는 작년 같은 기간에 비해 약 2.6배 증가했으며 사망자 수는 4명에서 3배 이상 증가했다.