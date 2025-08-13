아시아
김건희, 대한민국 전 영부인 구속… 대한민국 최초 전직 대통령 부부 동시 구속
대한민국 전 영부인 김건희 여사가 지난달 남편인 윤석열 전 대통령이 구속된 데 이어 체포되었으며, 이는 대한민국 역사상 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 첫 사례다.
김건희 전 영부인의 남편인 윤석열 전 대통령은 2024년 12월에 탄핵된 후 2025년 1월부터 구금 상태에 있었으며, 2024년 12월 3일 밤에 계엄령을 선포한 지 며칠 만에 탄핵되었다. / AP
화요일, 대한민국 법원은 선거 개입 및 뇌물 수수 등 여러 혐의로 김건희 대한민국 전 영부인에 대한 구속영장을 발부했다고 현지 언론이 보도했다.

대한민국 전 영부인 김건희 여사가 지난달 남편인 윤석열 전 대통령이 구속된 데 이어 체포되었으며, 이는 대한민국 역사상 전직 대통령 부부가 동시에 구속된 첫 사례다.

김건희 전 영부인은 법원에 도착하면서 기자들의 질문에 답하거나 성명을 발표하지는 않았다.

그러나 김건희 전 영부인의 변호인 측은 이전에 김 여사에 대한 혐의를 부인하며, 김 여사가 받았다고 주장되는 일부 선물에 대한 뉴스 보도를 근거 없는 추측으로 일축했다.

심문이 종료된 후 김 여사는 구속영장심사 결과를 기다리기 위해 서울남부구치소로 향했다.

수년간의 징역형에 처해질 수 있는 김 여사에 대한 혐의는 주식 사기에서부터 고급 핸드백의 불법 수령 및 불법적인 영향력 행사에 이르기까지 다양하다.

특검 대변인은 화요일 심문 후 언론 브리핑에서 김 여사의 증거 인멸 및 수사 방해 우려로 인해 검찰이 김 여사의 구속을 요청했다고 밝혔다.

연합뉴스에 따르면, 법원은 증거 인멸 우려에 대한 주장을 받아들였다.

김건희 전 영부인의 남편인 윤석열 전 대통령은 2024년 12월에 탄핵된 후 2025년 1월부터 구금 상태에 있었으며, 2024년 12월 3일 밤에 계엄령을 선포한 지 며칠 만에 탄핵되었다.

탄핵 사유로는 헌법 위반, 직권 남용, 그리고 국민의 신뢰를 저버린 행위 등이 거론되었다.

