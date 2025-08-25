아시아
대한민국의 이 대통령, 트럼프와의 첫 정상회담에서 균형 모색
이 대통령은 새로운 미국-한국 관세 합의의 일환으로 한화 소유의 필라델피아 조선소에서 한국 투자를 홍보할 예정이다.
이재명 대한민국 대통령이 2025년 8월 18일 대한민국 서울 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. / AP
2025년 8월 25일

대한민국의 새 대통령 이재명은 월요일 워싱턴에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 첫 정상회담을 가지며 중요한 순간을 맞이하게 됩니다. 이는 수십 년간 이어져 온 양국 동맹이 급변하는 지정학적 변화에 직면한 가운데 열리는 것입니다.

이 대통령은 6월 조기 대선에서 당선된 후 취임했으며, 그의 보수 성향 전임자가 북한에 대한 강경한 입장으로 워싱턴에서 환영받았으나 계엄령 시도로 탄핵된 뒤 대통령직을 이어받았습니다.

한국 경제는 미국에 크게 의존하고 있으며, 워싱턴은 군대와 핵 억지력을 통해 한국의 안보를 보장하고 있습니다. 이 대통령은 미국의 협력 관계를 유지하면서도 최대 무역 파트너인 중국과의 관계를 악화시키지 않는 균형 잡힌 노선을 모색하고자 합니다.

미국으로 향하는 동안 이 대통령은 최근 몇 년간 긴장된 중국과의 관계를 정상화하자는 메시지를 전달하기 위해 특별 사절단을 베이징에 파견했습니다.

한국은 오랫동안 트럼프 대통령으로부터 미국의 군사 보호를 이용하는 '돈벌이 기계'라고 불리며 표적 비판을 받아왔습니다.

분석가들은 이 대통령이 좋은 인상을 남기고 트럼프와 개인적인 유대를 형성하며, 무엇보다도 불쾌한 상황을 피하려고 노력할 것이라고 말했습니다.

전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차는 "이 대통령에게는 뉴스가 없는 정상회담이 좋은 것이라고 생각한다"고 말했습니다.

정상회담 준비의 일환으로 이 대통령은 워싱턴으로 향하는 비행기 안에서 "트럼프: 거래의 기술"을 읽었다고 기자들에게 밝혔습니다.

트럼프 행정부의 강한 압박 속에서, 한국 협상단은 지난달 미국이 부과하는 가장 가혹한 신규 관세를 피하기 위한 막판 합의를 이끌어냈지만, 여전히 미국에 약속한 수십억 달러 규모의 투자 세부 사항을 조율해야 합니다.

미국 조선소 투자

한국 관리들은 이러한 실무 차원의 무역 협상이 주로 다른 회의에서 다뤄지기를 희망한다고 밝혔습니다.

이 대통령의 최고 정책실장 김용범은 "안보 분야에서 다룰 주요 주제가 많다"고 말했습니다. " 저희 입장은 이무역 문제는 지난번에 이미 최종적으로 결정되었다는 것이다. 무역에 대한 구체적인 이행 계획은 이번 정상회담에서 전혀 논의되지 않거나, 논의되더라도 최소한 간결하게 다루어지기를 바란다."

외교부 장관을 포함한 여러 고위 관리들이 최종 세부 사항을 조율하기 위해 주말에 워싱턴으로 급히 향했습니다.

일요일 워싱턴에 도착한 이 대통령은 정상회담 후 필라델피아에 위치한 한국 한화그룹 소유의 조선소를 방문해 한국의 예상 투자액 일부를 강조할 예정입니다.

미국 조선업 부문의 부흥을 돕기 위한 협력은 양국 간 체결된 광범위한 관세 합의의 일부입니다.

