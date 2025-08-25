대한민국의 새 대통령 이재명은 월요일 워싱턴에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 첫 정상회담을 가지며 중요한 순간을 맞이하게 됩니다. 이는 수십 년간 이어져 온 양국 동맹이 급변하는 지정학적 변화에 직면한 가운데 열리는 것입니다.

이 대통령은 6월 조기 대선에서 당선된 후 취임했으며, 그의 보수 성향 전임자가 북한에 대한 강경한 입장으로 워싱턴에서 환영받았으나 계엄령 시도로 탄핵된 뒤 대통령직을 이어받았습니다.

한국 경제는 미국에 크게 의존하고 있으며, 워싱턴은 군대와 핵 억지력을 통해 한국의 안보를 보장하고 있습니다. 이 대통령은 미국의 협력 관계를 유지하면서도 최대 무역 파트너인 중국과의 관계를 악화시키지 않는 균형 잡힌 노선을 모색하고자 합니다.

미국으로 향하는 동안 이 대통령은 최근 몇 년간 긴장된 중국과의 관계를 정상화하자는 메시지를 전달하기 위해 특별 사절단을 베이징에 파견했습니다.

한국은 오랫동안 트럼프 대통령으로부터 미국의 군사 보호를 이용하는 '돈벌이 기계'라고 불리며 표적 비판을 받아왔습니다.

분석가들은 이 대통령이 좋은 인상을 남기고 트럼프와 개인적인 유대를 형성하며, 무엇보다도 불쾌한 상황을 피하려고 노력할 것이라고 말했습니다.

전략국제문제연구소(CSIS)의 빅터 차는 "이 대통령에게는 뉴스가 없는 정상회담이 좋은 것이라고 생각한다"고 말했습니다.

정상회담 준비의 일환으로 이 대통령은 워싱턴으로 향하는 비행기 안에서 "트럼프: 거래의 기술"을 읽었다고 기자들에게 밝혔습니다.

트럼프 행정부의 강한 압박 속에서, 한국 협상단은 지난달 미국이 부과하는 가장 가혹한 신규 관세를 피하기 위한 막판 합의를 이끌어냈지만, 여전히 미국에 약속한 수십억 달러 규모의 투자 세부 사항을 조율해야 합니다.