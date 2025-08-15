아시아
대한민국, 위기에 직면한 석유화학 구조조정 방안 발표 예정
대한민국의 김정관 산업통상자원부 장관은 조선소에서 연설하면서 석유화학산업이 '설비조정'을 포함한 자발적인 조치를 취해야 한다고 말했다고 산업통상자원부가 인용했다.
김정관 산업통상자원부 장관은 목요일, 대한민국 석유화학 산업이 위기에 처해 있으며, 정부가 이달 중 해당 산업 구조조정 계획을 발표할 예정이라고 밝혔다.

김정관 장관은 대한민국 석유화학 기업들이 2010년대 후반 한국 조선업계의 구조조정에서 교훈을 얻어야 한다고 말했다. 당시 당시 조선업체들은 주문량 급감으로 자산 청산과 사업 영역 축소를 겪었다.

지난 10년간 특히 최대 석유화학 시장인 중국에서 지속적인 생산 능력이 확대됨에 따라 제품 과잉 공급이 발생하여 대한민국을 포함한 전 세계 석유화학 기업들의 수익성이 급감했다. 또한, 수요는 지난 3~4년간 부진했다.

김 장관은 조선소에서 연설하면서 석유화학산업이 '설비조정'을 포함한 자발적인 조치를 취해야 한다고 말했다고 산업통상자원부가 인용했다.

대한민국의 여천NCC(YNCC)의 재정 건전성에 대한 우려도 제기되고 있다. 현지 언론에 따르면 여수에 위치한 석유화학 제품 제조업체인 YNCC는 8월 말에 만기가 도래하는 1,800억 원(1억 3,000만 달러)의 대출금을 상환해야 한다.

6월 보궐선거를 통해 취임한 이재명 대한민국 대통령은 석유화학 산업의 인수합병에 대한 세금 감면과 기업들이 더 많은 생산 및 운영 조정을 할 수 있도록 반독점 규제 면제를 추진하겠다고 공약했다.

올 상반기 한국 석유화학 제품 수출액은 가격 하락과 글로벌 공급 과잉으로 전년 동기 대비 11.1% 감소한 217억 달러를 기록했다.

2024년 한국 석유화학 제품 수출은 480억 달러로, 총 수출의 7%를 차지했다. 이는 반도체, 자동차, 기계류, 석유제품에 이어 5위 안에 드는 품목이다.

대한민국은 세계 최대의 나프타 수입국 중 하나입니다. 나프타는 원유에서 추출되는 파생 상품으로, 자동차, 전자 제품, 의류, 건설용 플라스틱 등 다양한 화학 제품 생산에 사용된다. 만약 대한민국이 생산 능력을 감축해야 한다면, 이는 국제 석유 시장에 영향을 미칠 수 있다.

출처:Reuters
