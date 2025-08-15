김정관 산업통상자원부 장관은 목요일, 대한민국 석유화학 산업이 위기에 처해 있으며, 정부가 이달 중 해당 산업 구조조정 계획을 발표할 예정이라고 밝혔다.

김정관 장관은 대한민국 석유화학 기업들이 2010년대 후반 한국 조선업계의 구조조정에서 교훈을 얻어야 한다고 말했다. 당시 당시 조선업체들은 주문량 급감으로 자산 청산과 사업 영역 축소를 겪었다.

지난 10년간 특히 최대 석유화학 시장인 중국에서 지속적인 생산 능력이 확대됨에 따라 제품 과잉 공급이 발생하여 대한민국을 포함한 전 세계 석유화학 기업들의 수익성이 급감했다. 또한, 수요는 지난 3~4년간 부진했다.

김 장관은 조선소에서 연설하면서 석유화학산업이 '설비조정'을 포함한 자발적인 조치를 취해야 한다고 말했다고 산업통상자원부가 인용했다.

대한민국의 여천NCC(YNCC)의 재정 건전성에 대한 우려도 제기되고 있다. 현지 언론에 따르면 여수에 위치한 석유화학 제품 제조업체인 YNCC는 8월 말에 만기가 도래하는 1,800억 원(1억 3,000만 달러)의 대출금을 상환해야 한다.