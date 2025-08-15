한국은 북한과의 오랫동안 교착 상태에 빠진 회담을 재개하기 위해 도널드 트럼프 미국 대통령에게 도움을 요청했다. 이는 평양이 서울의 화해 움직임을 거부한 데 따른 것이다.

조현 외교부 장관은 기자들에게 서울은 평양과의 대화 재개 가능성과 관련하여 워싱턴과 긴밀히 협력하고 있다고 말하면서 이달 초 워싱턴에서 미국 관리들과 가진 회담의 세부 사항을 공유했다.

그러나 북한은 목요일 국경을 따라 선전용 확성기를 철거하는 것을 포함하여 서울의 화해 움직임을 거부했다.

김정은 북한 국무위원장의 여동생 김여정은 "서울 통치자들은 북한에 대한 새로운 정책을 미화하면서 여론을 조성하는 데 어떤 목적을 가지고 있습니다"라고 말했다.

이재명 한국 대통령은 6월 취임 직후 윤석열 전임 대통령의 강경 정책을 뒤집고 북한과의 신뢰와 대화를 "회복"하기 위한 조치를 취하기 위해 서둘렀다.

서울은 또한 대북 전단 살포를 중단하고 미국과의 합동 훈련의 일부를 나중으로 연기했다.

그러나 김여정은 북한 관영 매체가 보도한 성명에서 "그러한 속임수는 '꿈'에 불과하며 우리의 관심을 전혀 끌지 못합니다"라고 말했다.

그녀는 평양도 남북 국경지대에서 일부 선전용 확성기를 철거했다는 한국 군대의 주장을 부인했다.

"합동 군사 훈련에 관해서는 조정과 연기에 대해 이야기하면서 긴장 완화를 위해 적극적인 노력을 기울이는 척하고 있습니다. 그러나 그것은 칭찬할 가치가 없으며 헛된 것으로 판명될 것입니다"라고 김여정은 덧붙였다.