한국은 북한과의 오랫동안 교착 상태에 빠진 회담을 재개하기 위해 도널드 트럼프 미국 대통령에게 도움을 요청했다. 이는 평양이 서울의 화해 움직임을 거부한 데 따른 것이다.
조현 외교부 장관은 기자들에게 서울은 평양과의 대화 재개 가능성과 관련하여 워싱턴과 긴밀히 협력하고 있다고 말하면서 이달 초 워싱턴에서 미국 관리들과 가진 회담의 세부 사항을 공유했다.
그러나 북한은 목요일 국경을 따라 선전용 확성기를 철거하는 것을 포함하여 서울의 화해 움직임을 거부했다.
김정은 북한 국무위원장의 여동생 김여정은 "서울 통치자들은 북한에 대한 새로운 정책을 미화하면서 여론을 조성하는 데 어떤 목적을 가지고 있습니다"라고 말했다.
이재명 한국 대통령은 6월 취임 직후 윤석열 전임 대통령의 강경 정책을 뒤집고 북한과의 신뢰와 대화를 "회복"하기 위한 조치를 취하기 위해 서둘렀다.
서울은 또한 대북 전단 살포를 중단하고 미국과의 합동 훈련의 일부를 나중으로 연기했다.
그러나 김여정은 북한 관영 매체가 보도한 성명에서 "그러한 속임수는 '꿈'에 불과하며 우리의 관심을 전혀 끌지 못합니다"라고 말했다.
그녀는 평양도 남북 국경지대에서 일부 선전용 확성기를 철거했다는 한국 군대의 주장을 부인했다.
"합동 군사 훈련에 관해서는 조정과 연기에 대해 이야기하면서 긴장 완화를 위해 적극적인 노력을 기울이는 척하고 있습니다. 그러나 그것은 칭찬할 가치가 없으며 헛된 것으로 판명될 것입니다"라고 김여정은 덧붙였다.
미국과 한국 군대는 8월 18일부터 28일까지 연례 을지 프리덤 쉴드 훈련을 실시할 예정이지만 계획된 40개 훈련 중 거의 절반이 다음 달로 연기될 예정이며, 이는 화해 조치 중 하나로 간주된다.
평양의 새로운 거부에도 불구하고 서울은 북한과의 관계 정상화를 지속적으로 추진할 것이라고 밝혔다.
통일부 관계자는 "정부는 상호 이익이 될 수 있는 방식으로 남북 관계의 정상화와 안정을 지속적으로 추진할 것"이라고 말했다.
북한 지도자의 여동생은 미국과의 관계에 대해 워싱턴이 "시대에 뒤떨어진 사고방식을 고수한다면 정상 간의 만남은 미국 측의 '희망'에 불과할 것"이라고 경고했다.
평양은 앞서 트럼프와 김정은 간의 정상회담을 위해서는 미국이 북한을 핵무장 국가로 인정해야 할 것이라고 말했다.
그녀는 "우리는 되돌릴 수 없는 과거에 사로잡힌 대화에는 전혀 관심이 없으며 그 이유를 더 이상 설명할 필요가 없습니다"라고 강조했다.
조현 한국 외교부 장관은 평양과의 회담을 재개하는 데 시간이 걸릴 것이라고 인정했다.
조 장관은 "북한은 미국과 핵무장 국가로서 대화하기를 원하지만 미국의 입장은 북한이 핵무기를 가질 수 없다는 것입니다. 따라서 많은 공방이 있을 것입니다"라고 말했다.