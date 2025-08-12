한국의 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과 첫 정상회담을 8월 25일 워싱턴에서 가질 예정이라고 연합뉴스 통신이 화요일 보도했다.

이번 회담은 이 대통령이 6월 초 취임한 이후 트럼프 대통령과의 첫 대면 회담이 될 것이다.

관계 강화 및 경제 안보 파트너십 또한 의제에 포함될 예정이다.

강유정 한국 대통령 대변인은 통신을 통해 "양국 정상은 변화하는 국제 안보 및 경제 환경에 대응하여 한미 동맹을 미래 지향적이고 포괄적인 전략 동맹으로 발전시키는 방안에 대해 논의할 계획입니다."라고 밝혔다.

강 대변인은 "지난달 체결된 관세 협정을 바탕으로 양국 정상은 반도체, 배터리, 조선 등 제조업 분야는 물론 핵심 광물 및 기술 분야에서 파트너십을 추진할 방침입니다"라고 말했다.

트럼프 대통령은 이번 정상회담을 통해 국방 비용 및 기업 투자에 대한 더 많은 양보를 모색할 수 있으며, 비관세 장벽과 통화는 까다로운 문제가 될 수 있다고 전문가들은 말했다.