아시아
4분 읽기
한국 대통령, 트럼프 대통령과 8월 25일 미국에서 정상회담 개최 예정
강유정 대변인은 "양국 정상은 변화하는 국제 안보 및 경제 환경에 대응하여 한미 동맹을 미래 지향적이고 포괄적인 전략 동맹으로 발전시키는 방안에 대해 논의할 계획입니다."라고 밝혔다.
한국 대통령, 트럼프 대통령과 8월 25일 미국에서 정상회담 개최 예정
이번 회담은 이 대통령이 6월 초 취임한 이후 트럼프 대통령과의 첫 대면 회담이 될 것이다. / Reuters
15시간 전

한국의 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과 첫 정상회담을 8월 25일 워싱턴에서 가질 예정이라고 연합뉴스 통신이 화요일 보도했다.

이번 회담은 이 대통령이 6월 초 취임한 이후 트럼프 대통령과의 첫 대면 회담이 될 것이다.

관계 강화 및 경제 안보 파트너십 또한 의제에 포함될 예정이다.

강유정 한국 대통령 대변인은 통신을 통해 "양국 정상은 변화하는 국제 안보 및 경제 환경에 대응하여 한미 동맹을 미래 지향적이고 포괄적인 전략 동맹으로 발전시키는 방안에 대해 논의할 계획입니다."라고 밝혔다.

강 대변인은 "지난달 체결된 관세 협정을 바탕으로 양국 정상은 반도체, 배터리, 조선 등 제조업 분야는 물론 핵심 광물 및 기술 분야에서 파트너십을 추진할 방침입니다"라고 말했다.

트럼프 대통령은 이번 정상회담을 통해 국방 비용 및 기업 투자에 대한 더 많은 양보를 모색할 수 있으며, 비관세 장벽과 통화는 까다로운 문제가 될 수 있다고 전문가들은 말했다.

추천
관련TRT Global - 조현 외교부 장관: 미군, 한국에 주둔 유지

트럼프 대통령은 한국이 주둔하고 있는 약 28,500명의 미군에 대해 더 많은 비용을 지불해야 한다고 오랫동안 말해왔기 때문에 국방 비용이 다가오는 정상회담에서 핵심 쟁점으로 부상할 것으로 예상된다.

7월 말, 트럼프 대통령은 미국이 대한민국으로부터의 수입품에 대해 15%의 관세를 부과할 것이라고 발표하며, 이는 "완전하고 완전한 무역 협정"의 일환이라고 밝혔다.

대한민국은 미국의 프로젝트에 3,500억 달러를 투자하고 1,000억 달러 상당의 에너지 제품을 구매할 것을 약속했다.

트럼프 대통령은 또한 한국이 자동차, 트럭, 농산물을 포함한 미국 상품에 대해 시장을 완전히 개방하고, 한국 상품은 이 협정에 따라 15%의 관세가 부과될 것이며, “미국은 관세가 부과되지 않을 것”이라고 언급했다.

관련TRT Global - 트럼프, 한국과의 무역 협정 체결 발표: 15% 관세 포함
출처:AA
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us