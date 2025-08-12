한국, 중국, 일본의 농업부 장관들이 월요일 인천에서 7년 만에 농업장관회의를 개최했다.

코리아 타임즈에 따르면 이번 삼각 회의에는 송미령 한국 농림축산식품부 장관, 고이즈미 신지로 일본 농림수산부 장관, 한쥔 중국 농업농촌부 장관이 참석했다.

아시아태평양경제협력체 식량안보 장관회의를 계기로 열린 이번 회의는 코로나19 팬데믹 등의 영향으로 7년간 중단된 이후 재개되었다.

회의에서는 식량 안보, 동물 질병 대응, 지속 가능한 농업, 농촌 지역 활성화, 세계중요농업유산 시스템 협력, 국제 협력 등 6가지 주요 주제가 논의되었다.

삼각 회의 후, 세 나라는 농업 부문의 지속 가능한 성장을 확대하기 위한 노력을 촉구하는 공동 성명을 발표했다.

송 장관은 공통된 문제들을 강조한 후, "이번 회의에서 시작된 논의가 앞으로 더 깊고 실질적인 협력으로 이어지기를 희망하며" 정기적인 회의를 개최하기로 합의했다.