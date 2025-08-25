중국 관영 매체는 왕이 중국 외교부장이 대한민국과 미국 간의 중요한 정상회담을 앞두고 베이징에서 박병석 한국 대통령 특사를 만났다고 보도했다.

이재명 대한민국 대통령은 월요일 워싱턴에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 첫 정상회담을 가질 예정이다.

신화통신에 따르면, 왕이 부장은 중국이 한국에 대한 정책에서 "안정성"과 "지속성"을 유지하고 있다고 말하며, 양측이 "수교 당시의 초심을 지키고, 우호의 방향을 확고히 견지하며, 공동의 이익을 확대하고, 더 큰 선의를 조성하며, 민감한 문제를 적절히 처리하고, 양국 관계의 안정적이고 장기적인 발전을 올바른 궤도로 추진해야 한다"고 촉구했다.

왕이 부장은 양측이 국제 자유무역체제를 함께 수호하고, 무역 보호주의에 공동으로 반대하며, 지역적, 더 나아가 전 세계적인 도전 과제에 "효과적으로" 대응할 것을 촉구했다.