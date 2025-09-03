블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 수요일 중국 수도 베이징에서 열리는 행사 이후 양자 접촉을 가질 수 있다고 크렘린궁 보좌관이 화요일 밝혔다.

유리 우샤코프 러시아 대통령 보좌관은 중국 수도에서 기자들에게 두 지도자가 제2차 세계 대전 종전 80주년을 맞아 베이징 톈안먼 광장에서 열리는 리셉션과 열병식에 함께 참석할 것이라고 말했다.

우샤코프는 “이 두 행사에서의 접촉이 양자 차원으로 이어질 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.

대통령 보좌관은 또한 푸틴 대통령과 로베르트 피초 슬로바키아 총리 간의 베이징 회담에 대해 언급하며 “가장 민감한 문제”에 대한 논의가 계속되고 있다고 말했다.

그는 두 사람이 이미 의제의 주요 사항을 논의했으며, 대화가 “매우 유용했다”고 덧붙였다.