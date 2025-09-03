아시아
러시아 대통령, 북한 지도자와 베이징에서 양자 회담 가질 수도: 보좌관
대통령 보좌관은 또한 푸틴 대통령과 로베르트 피초 슬로바키아 총리 간의 베이징 회담에 대해 언급하며 “가장 민감한 문제”에 대한 논의가 계속되고 있다고 말했다.
푸틴 대통령은 동아시아 국가를 4일간 방문하는 일정으로 일요일 중국에 도착했다. / AP
2025년 9월 3일

블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 수요일 중국 수도 베이징에서 열리는 행사 이후 양자 접촉을 가질 수 있다고 크렘린궁 보좌관이 화요일 밝혔다.

유리 우샤코프 러시아 대통령 보좌관은 중국 수도에서 기자들에게 두 지도자가 제2차 세계 대전 종전 80주년을 맞아 베이징 톈안먼 광장에서 열리는 리셉션과 열병식에 함께 참석할 것이라고 말했다.

우샤코프는 “이 두 행사에서의 접촉이 양자 차원으로 이어질 것이라고 생각한다”고 덧붙였다.

대통령 보좌관은 또한 푸틴 대통령과 로베르트 피초 슬로바키아 총리 간의 베이징 회담에 대해 언급하며 “가장 민감한 문제”에 대한 논의가 계속되고 있다고 말했다.

그는 두 사람이 이미 의제의 주요 사항을 논의했으며, 대화가 “매우 유용했다”고 덧붙였다.

북한 지도자를 태운 특별 장갑 열차가 화요일 중국 수도에 도착하여 다자 외교 무대에 데뷔했다.

한편, 푸틴 대통령은 동아시아 국가를 4일간 방문하는 일정으로 일요일 중국에 도착했다. 그는 톈진에서 열린 상하이 협력기구 정상회담에 참석한 후 수요일 추가 외교 접촉 및 기념 행사를 위해 베이징으로 향했다.

베이징은 공식적으로 1937-1945년 기간을 "항일 전쟁"이라고 부르며, 더 넓은 "세계 반파시스트 전쟁"의 중요한 부분으로 간주한다.

