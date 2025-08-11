연합뉴스 보도에 따르면, 미국과 대한민국은 6·25전쟁에서 전사한 군인들의 유해 발굴 및 송환에 대한 협력을 강화하기로 합의했다.

이 합의는 지난주 워싱턴에서 열린 대한민국 국방부 유해발굴감식단과 미국 국방부 전쟁포로 및 실종자 확인국(DPAA) 간의 정례회의에서 이루어졌다.

양측은 유해 발굴 및 수색 협력, 법의학적 신원 확인 노력 등 전쟁 전사자 유해와 관련된 협력에 집중하기로 합의했다.

양측은 또한 내년에 미국에서 한국으로 봉환될 예정인 7구의 유해와 한국에서 미국으로 봉환될 3구의 유해의 시기에 대해서도 논의했다.