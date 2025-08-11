아시아
대한민국, 베트남 전략적 동반 관계 확대 약속
이 대통령은 회담 시작에서 "베트남은 무역과 안보 측면에서 대한민국의 매우 중요한 이웃 국가입니다."라고 말했다.
대한민국, 베트남 전략적 동반 관계 확대 약속 / AP
2025년 8월 11일

​​​​​​대한민국과 베트남은 월요일 경제, 안보, 기술 및 문화에 중점을 두고 전략적 동반 관계를 확대하기로 합의했다고 언론이 보도했다.

이번 합의는 이재명 대한민국 대통령과 또 람 베트남 최고 지도자의 서울 정상회담에서 이루어졌다고 연합뉴스가 보도했다.

이번 정상회담은 이 대통령이 6월 초 취임 이후 처음으로 외국 정상을 접견한 것이며, 베트남 공산당 서기장의 대한민국 방문은 11년 만에 처음이다.

이 대통령은 3년 전에 수립된 포괄적 전략적 동반 관계 심화에 대한 희망을 표명하면서 양국 간의 긴밀한 경제 관계를 강조했다.

이 대통령은 회담 시작에서 "베트남은 무역과 안보 측면에서 대한민국의 매우 중요한 이웃 국가입니다."라고 말했다.

그는 또한 대한민국의 세 번째로 큰 교역국이자 10,000개의 한국 기업이 있는 베트남에서 한국 기업과 국민에 대한 하노이의 지원을 요청했다.

그는 "이번 방문이 한-베트남 포괄적 전략적 동반 관계를 한 단계 더 끌어올릴 수 있기를 기대합니다."라고 덧붙였다.

람은 그의 방문 동안 전략적 동반 관계와 실질적인 협력을 확대하기를 희망한다고 밝혔으며, 추가 논의를 위해 이 대통령을 베트남에 조만간 방문하도록 초청했다.

양측은 이 대통령의 사무실에 따르면 2024년 867억 달러에서 2030년까지 교역량을 1,500억 달러로 늘릴 계획이다.

양국은 또한 원자력 에너지, 재생 에너지, 기술 및 과학, 문화, 교육 및 인적 교류 분야에서 협력을 약속하는 최소 10개의 양해각서를 체결할 계획이라고 덧붙였다.

출처:AA
