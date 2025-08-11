​​​​​​대한민국과 베트남은 월요일 경제, 안보, 기술 및 문화에 중점을 두고 전략적 동반 관계를 확대하기로 합의했다고 언론이 보도했다.

이번 합의는 이재명 대한민국 대통령과 또 람 베트남 최고 지도자의 서울 정상회담에서 이루어졌다고 연합뉴스가 보도했다.

이번 정상회담은 이 대통령이 6월 초 취임 이후 처음으로 외국 정상을 접견한 것이며, 베트남 공산당 서기장의 대한민국 방문은 11년 만에 처음이다.

이 대통령은 3년 전에 수립된 포괄적 전략적 동반 관계 심화에 대한 희망을 표명하면서 양국 간의 긴밀한 경제 관계를 강조했다.

이 대통령은 회담 시작에서 "베트남은 무역과 안보 측면에서 대한민국의 매우 중요한 이웃 국가입니다."라고 말했다.

그는 또한 대한민국의 세 번째로 큰 교역국이자 10,000개의 한국 기업이 있는 베트남에서 한국 기업과 국민에 대한 하노이의 지원을 요청했다.