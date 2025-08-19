김정은 북한 국무위원장이 미국과 한국 간 진행 중인 연합 군사 훈련을 '전쟁 도화선'으로 규정하며 비난했다고 화요일, 북한 관영 매체가 보도했다.

조선중앙통신에 따르면 김 위원장은 지난 월요일 북한 최초의 5,000톤급 구축함인 '최현'함의 무기 체계 통합 운용 시험을 참관하면서 이같이 밝혔다.

통신은 김 위원장의 말을 인용해 "오늘부터 재개되는 미국과 한국의 연합 군사 훈련은 조선민주주의인민공화국에 대한 가장 적대적이고 대결적인 입장을 명백히 보여주는 표현"이라고 전했다.

그는 또한 훈련이 "핵 요소"를 통합하여 더욱 도발적으로 변모했으며, 북한이 "선제적이고 압도적인" 대응 조치를 취할 것을 요구한다고 덧붙였다.