САЯСАТ
1 мүнөт окуу
Израиль Катар мамлекетинде тынчтык келишимин талкуулоо үчүн чогулган Хамас жетекчилерине чабуул жасады
Катар Израилдин өз аймагына жасаган "коркоктук" чабуулун дароо айыптады.
Израиль Катар мамлекетинде тынчтык келишимин талкуулоо үчүн чогулган Хамас жетекчилерине чабуул жасады
Дохада бир нече жарылуудан кийин түтүн көтөрүлдү. / Reuters
10 Сентябрь 2025

Рейтер агенттиги Израиль Хамастын жогорку даражалуу жетекчилигин бутага алган чабуулду жасаганын ырастады, бирок кол салуу болгон жер тууралуу маалымат берген жок.

Катардын маалымат каражаттары борбор шаар Дохада жарылуулар угулуп, асманды түтүн каптаганын кабарлашты.

Израилдин жогорку даражалуу расмий өкүлү жергиликтүү маалымат каражаттарына чабуул Хамастын лидеринин орун басары Халил аль-Хайя менен жогорку даражалуу расмий Захир Жабаринди бутага алганын билдирди.

Сауд Арабиянын Al Arabiya телеканалынын маалыматына караганда, Хамастын башкы сүйлөшүүчүсү ал-Хайя Катардын Доха шаарында Израилдин соккусунан каза болгон.

Израилдин расмий өкүлдөрү да Рейтер агенттигине чабуул Катардагы ХАМАСтын лидерлерин бутага алганын, бирок курмандыктар жана кол салуунун көлөмү тууралуу маалымат жок экенин айтышты.

Сунушталат

Хамастын булактарына таянуу менен Al Jazeera телеканалы Дохада АКШ президенти Дональд Трамптын ок атышпоо боюнча акыркы сунушун талкуулап жаткан жолугушууда топтун сүйлөшүү тобу бутага алынганын билдирди.

Катар өз аймагында болгон кол салууну дароо айыптап, аны "коркоктук" деп атап, кол салууну "эл аралык мыйзамдарды ачык бузуу" деп билдирди. Ал кошумчалагандай, бул окуя боюнча иликтөө «эң жогорку деңгээлде» башталган.

Ошол эле учурда Израилдин 12 каналы израилдик бир аткаминер Трамп Катардагы Хамастын жетекчилигине каршы операцияга "жашыл жарык" бергенин айтты. Расмий кошумчалагандай, Вашингтон кол салуудан мурда кабардар болгон.

Бул окуя боюнча маалыматтар дагы толукталууда.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us