АКШ президенти Дональд Трамп Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Катардагы ХАМАС өкүлдөрүнө жасалган сокку тууралуу алдын ала кабар берилбегенине байланыштуу "катуу нааразычылыгын" билдирген. Бул тууралуу The Wall Street Journal маалымдады.
Шаршемби күнү жарыяланган эксклюзивдүү маалыматта, АКШнын жогорку даражалуу администрация өкүлдөрү Трамп Нетаньяхуга Катардын борбору Дохадагы ХАМАСтын саясий лидерлерине сокку урууну туура эмес чечим деп эсептегенин жана бул тууралуу АКШ аскерлеринен укканда ачууланганын билдиргенин айтышты. Ал ошондой эле бул сокку АКШнын башка бир союздашынын аймагына урулганын жана Газа согушун токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учурда болгонун белгилеген.
Нетаньяху болсо, бул сокку үчүн кыска убакыт гана болгонун жана мүмкүнчүлүктү колдонгонун айткан.
Бул сүйлөшүүдөн кийин экинчи, жылуу маанайдагы телефон чалуу болгон. Анда Трамп Нетаньяхудан сокку ийгиликтүү болгон-болбогонун сураган, бирок Нетаньяху так жооп бере алган эмес.
Кийинчерээк ХАМАС өзүнүн лидерлери бул соккудан аман калганын, бирок топтун беш мүчөсү жана катардык коопсуздук кызматкери каза болгонун тастыктады.
Трамптын Нетаньяхуга нааразычылыгы
Трамп Израилди катуу колдогон саясатчы катары белгилүү болгонуна карабастан, акыркы убактарда Нетаньяхунун АКШнын макулдугусуз агрессивдүү кадамдарына уламдан-улам нааразы болуп жатканын The Wall Street Journal жазды. Бул кадамдар Трамптын Жакынкы Чыгыштагы максаттарына каршы келет.
Ушуга окшош маалыматтарда Ак үйдүн кызматкерлери Нетаньяхунун июль айында Сирияга сокку ургандан кийин "акылынан адашкандай" аракет кылып жатканын билдиришкен.
Катар бул соккуну "коркоктук" жана эл аралык мыйзамдарды одоно бузуу деп айыптап, Израилдин "башаламан аракеттерине" чыдамсыздык көрсөтүлбөй турганын эскертти.
Бул Перс булуңундагы мамлекет АКШ жана Египет менен биргеликте Газадагы Израилдин чабуулдарын токтотуу боюнча ортомчулук кылууда негизги роль ойнойт. 2023-жылдын октябрынан бери бул чабуулдардан 64600дөн ашуун палестиналык каза тапкан.
Катар премьер-министри Шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани шаршемби күнү Израилдин Дохага жасаган чабуулуна каршы аймактык жооп даярдалып жатканын, бул боюнча араб жана ислам өнөктөштөрү менен кеңешүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
"Аймактан жооп болот. Бул жооп азыркы учурда башка өнөктөштөр менен кеңешүү жана талкуулоо стадиясында," - деди аль-Тани CNN каналына.