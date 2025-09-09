Кытайдын мамлекеттик маалымат каражаттары кабарлагандай, Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Түндүк Кореянын негизделгенинин 77 жылдыгынан улам Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ынга жолдогон куттуктоосунда Кытайдын Түндүк Корея менен стратегиялык байланышты бекемдөөгө даяр экенин айтты.
Расмий Синьхуа агенттигинин маалыматына караганда, Си Цзиньпиндин куттуктоосунда Кытайдын Түндүк Корея менен аймактык-глобалдык тынчтык жана өнүгүү үчүн тыгыз кызматташууну уланткысы келгени баса белгиленди.
Си Цзиньпин Кытай менен Түндүк Кореянын ортосундагы "социалисттик доого" көңүл буруп, эки тарап тең аймактык жана дүйнөлүк тынчтыкка, ошондой эле өнүгүүгө көбүрөөк салым кошуусу керектигин билдирди.
Дипломатиялык байланыштар
Экинчи Дүйнөлүк согуштун соңунда Корея жарым аралы жапон баскынчылыгынан бошотулгандан кийин түндүктө коммунисттик режим түзүлгөн. 1948-жылдын август айында жаңы Жогорку Элдик Ассамблея шайланып, 3-сентябрда жаңы конституция кабыл алынган.
Түндүк Корея Республикасы расмий түрдө 1948-жылдын 9-сентябрында жарыяланган жана анын биринчи премьер-министри болуп Ким Ир Сен дайындалган.
Быйыл эки өлкө дипломатиялык байланыштарынын 76 жылдыгын белгилешүүдө.
Ким Чен Ын өткөн жумада өзүнүн жеке поезди менен Бээжинге барып, Си Цзиньпин жана Орусиянын президенти Владимир Путин менен бирге Кытайдын аскердик парадына катышты. Ким Чен Ын Бээжиндеги саммит учурунда Си Цзиньпин менен жолугушуп, Кытай менен мамилелерди мындан ары да өнүктүрүүгө убада берди. Бул жолугушуу Кытайдын эң ири аскердик парадынан бир күн өткөндөн кийин болду.