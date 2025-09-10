САЯСАТ
Польша Орусиянын Украинага кол салуу учурунда аба мейкиндигин бир нече жолу бузганын билдирди
Премьер-министр Дональд Туск поляк армиясы орус элементтерине каршы курал колдонгонун билдирсе, расмий бийликтер коркунуч туудурган аймактардагы жарандарды атып түшүрүлгөн учактарды издөө иштери уланып жаткан учурда үйдө калууга үндөдү.
Польша Орусиянын Украинага кол салуу учурунда аба мейкиндигин бир нече жолу бузганын билдирди
Туск президент Кароль Навроцки жана коргоо министри Владислав Косиняк-Камыш менен тынымсыз байланышта экенин айтты. / AP
10 Сентябрь 2025

Польша Украинадагы буталарга Орусиянын чабуулдары учурунда аба мейкиндиги бир нече жолу учкучсуз учуучу аппараттар ​​тарабынан бузулганын жарыялап, коркунучтарды аныктоо жана зыянсыздандыруу үчүн аскерий операцияларды баштаганын жарыялады.

Польшанын куралдуу күчтөрүнүн оперативдүү командирлиги шаршемби күнү өзүнүн X эсебинде билдирүү жасап, «Бүгүн Орусия Федерациясынын Украина аймагындагы буталарга кол салуулары учурунда аба мейкиндигибиз учкучсуз учуучу аппараттар тибиндеги объектилер тарабынан бир нече жолу бузулду»,-деди.

Билдирүүдө Польша күчтөрүнүн бул кирүүчүлөргө каршы курал колдонгону жана кулатылган аппараттардын ордун табуу үчүн операция жүрүп жатканы белгиленди.

Польша бийлиги аскерий операциялар жүрүп жаткан Подласки, Мазовецки жана Любельские аймактарынын тургундарын үйдөн чыкпоого үндөдү. «Аскердик операциялар уланып жатканын баса белгилеп, жарандарыбыздын үйдө калуусун суранабыз»,-деп айтылат билдирүүдө.

Польшанын премьер-министри Дональд Туск операция жүрүп жатканын жана армия бул элементтерге каршы курал колдонгонун ырастады. Туск президент Карол Наврокки жана коргоо министри Владиссау Косниак-Камыш менен дайыма байланышта экенин билдирди.

Польшанын Коргоо министринин орун басары Сезари Томчик Наврокки менен Тускка кырдаал боюнча маалымат берилгенин айтып, коомчулукту поляк армиясы менен полициясынын жарыяларына кулак салууга үндөдү.

Аэропорттор жабылды

Польша коопсуздук кырдаалынан улам Варшава эл аралык аэропорту, Модлин, Люблин жана Жешов-Ясионка сыяктуу ири аэропортторун жапты.

Авиациялык кеңештер операциялар уланып жаткан учурда бул аэропорттордун жабылышын ырасташты.

Шейшембиде CNN телеканалынын кабарчысы Кейтлан Коллинз билдиргенине караганда, АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио Польшанын үстүнөн орусиялык учкучсуз учуучу аппараттардын учканы тууралуу маалымат алды.

АКШ сенатору Дик Дурбин буга чейин: «Орусиялык учкучсуз учуучу аппараттар ​​тарабынан НАТОнун аба мейкиндигин бир нече жолу бузуулары (Президент) Владимир Путин Польша менен Балтика өлкөлөрүн коргоо боюнча биздин чечкиндүүлүгүбүздү сынап жатканын ачык көрсөтүп турат»,-деп айткан.

Туск жума күнү Польша аба мейкиндигин бузууларга каршы «чечкиндүү» аракеттенерин убада кылып, Польша «мындай провокацияларга абдан чечкиндүү жооп берерин» кошумчалады..

 

