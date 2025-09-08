Испаниянын премьер-министри Педро Санчес дүйшөмбү күнү Газа тилкесиндеги “геноцидди токтотуу” максатында тогуз жаңы чараларды жарыялады.
“Израилдин жасап жаткан иши өзүн коргоо эмес, ал коргоосуз калкты жок кылуу болуп жатат,” – деп Санчес телекөрсөтүү аркылуу кайрылуусунда билдирди.
Ал Испания 2023-жылдан бери Израилге курал экспорттоого тыюу салганын иш жүзүндө колдонуп келгенин, бирок эми өкмөт бул тыюуну “туруктуу” мыйзамдаштыруу үчүн шашылыш түрдө иш алып барарын айтты.
Мадрид ошондой эле Израилдин күчтөрүнө күйүүчү май ташыган кемелердин испан портторун колдонушуна тыюу салат. Коргонуу материалдарын ташыган учактар Испаниянын аба мейкиндигинен өтө албайт.
Санчес кошумчалагандай, “геноцидге түздөн-түз катышкан, адам укуктарын бузган жана согуш кылмыштарын жасаган” адамдар Испанияга кирүүгө тыюу салынат.
Санчес:“Биз бул чаралар согуш кылмыштарын токтотууга жетиштүү болбой турганын билебиз, бирок алар Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга басым көрсөтүп, палестин элинин азап-тозогун жеңилдетүүгө жардам берет деп үмүттөнөбүз,” – деди .
Башка чаралардын арасында Батыш жээктеги жана Газа тилкесиндеги мыйзамсыз израилдик конуштардан импорттоого тыюу салуу, басып алынган аймактарда жашаган испан жарандарына консулдук кызматтарды азайтуу жана Палестина бийлиги менен тамак-аш жана дары-дармек менен камсыздоо боюнча жаңы биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу үчүн Испаниянын Рафахтагы катышуусун кеңейтүү кирет.
Испания ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун Палестиналык качкындар боюнча агенттигине (UNRWA) кошкон салымын 10 миллион еврого (11,7 миллион доллар) көбөйтөт жана 2026-жылга чейин Газага кошумча 150 миллион евро гуманитардык жардам көрсөтүүгө убада берет.
"Испания жалгыз согушту токтото албайт, бирок бул биз аракет кылбайбыз дегенди билдирбейт",- деди Санчес.