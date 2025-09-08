САЯСАТ
2 мүнөт окуу
Трамп Москванын аба соккусунан кийин Орусияга каршы санкциялардын экинчи этабына даяр
Жекшембинин таңында Орусия Украинага эң ири аба соккусун жасады. Кол салуудан төрт адам каза болуп, Киевдеги өкмөттүк имараттар өрттөнүп кетти.
Трамп Москванын аба соккусунан кийин Орусияга каршы санкциялардын экинчи этабына даяр
Трамп Москвага кайра-кайра жаңы санкцияларды киргизүү менен коркутуп келген, бирок сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү максатында аларды колдонгон эмес. / Reuters
8 Сентябрь 2025

АКШнын президенти Дональд Трамп Орусияга каршы санкциялардын экинчи баскычына өтүүгө даяр экенин айтты. Бул билдирүү анын Украинадагы согушка байланыштуу Москвага же мунай сатып алуучуларына каршы санкцияларды күчөтүүгө жакындаганын көрсөтүүдө.

Трамп буга чейин Москваны кошумча санкциялар менен коркутуп келген, бирок сүйлөшүүлөрдү улантуу максатында аларды токтотуп турган.

Жекшемби күнкү билдирүүсү анын барган сайын агрессивдүү мамиле кылганын көрсөтсө да, Трамп мындай чечимге толук берилгенин же экинчи баскычтын кандай болорун так айткан жок.

Ак үйдө бир журналисттин Орусияга каршы санкциялардын экинчи баскычына өтүүгө даярсызбы деген суроосуна Трамп: "Ооба, даярмын", - деп жооп берди.

Трамп январь айында кызматка киришкенде согушту тез арада токтото алам деп ишенген, бирок Украинадагы согушту токтото албаганына нааразы болуп келет.

Сунушталат

Эң чоң аба чабуулу

АКШнын Украина боюнча атайын элчиси Кит Келлог жекшемби күнү, Орусиянын Киевге акыркы чабуулу Москванын согушту дипломатиялык жол менен токтотууну каалабай турганын көрсөтөт деп билдирди.

Келлог X социалдык тармагында "Орусия согуштун эң чоң чабуулун жасап, Киевдеги Украина өкмөтүнүн кеңселерин бутага алды", - деп жазды. Ал кошумчалагандай: "Бул чабуул Орусиянын согушту дипломатиялык жол менен токтотууну көздөгөнүнүн белгиси эмес".

Соңку кол салуу Орусиянын 2022-жылы жаңжал башталгандан берки эң ири аба соккусу катары сыпатталды.

Акыркы жумаларда Трамп согушту токтотуунун жолун табууга аракет кылып келет, бирок анын аракеттери азырынча жыйынтык бере элек. Орусия учурда Украинанын болжол менен 20 пайызын ээлеп турат.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us