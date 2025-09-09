САЯСАТ
2 мүнөт окуу
Уюштуруучулар: Глобалдык Сумуд флотилиясы Тунисте учкучсуз аппараттын шектүү чабуулуна кабылды
Уюштуруучулар бардык жүргүнчүлөр аман-эсен экенин, окуя боюнча иликтөө иштери башталганын жарыялашты.
Уюштуруучулар: Глобалдык Сумуд флотилиясы Тунисте учкучсуз аппараттын шектүү чабуулуна кабылды
Бул демилге Израилдин блокадасына каршы чыгууну жана Газага гуманитардык жардам жеткирүүнү максат кылат. / AA
9 Сентябрь 2025

Глобалдык Сумуд флотилиясынын (GSF) негизги яхталарынан бири, "Үй-бүлө кайыгы" деп аталган яхта, Тунис жээгинде учкучсуз учуучу аппараттын чабуулуна кабылганы айтылууда. Бирок, Тунис бийлиги учкучсуз учуучу аппараттын чабуулу болгон деген маалыматты четке какты.

Португалиянын желеги астында сүзүп жүргөн бул кайыкта GSF башкаруу комитетинин мүчөлөрү жана башка активисттер болгон. Бул тууралуу флотилия Instagram социалдык тармагында билдирүү жарыялады.

"Бардык жүргүнчүлөр жана экипаж мүчөлөрү аман-эсен", - деп айтылат дүйшөмбү күнү кечинде жарыяланган билдирүүдө. "Учурда тергөө жүрүп жатат жана кошумча маалымат жеткиликтүү болгондо, дароо жарыяланат", - деп кошумчаланды.

"Биздин миссиябызды коркутуп, токтотууга багытталган агрессиялык аракеттер бизди токтото албайт. Газага болгон блокаданы бузуу жана анын эли менен тилектеш болуу максатындагы тынчтык миссиябыз чечкиндүүлүк менен уланат", - деп айтылат билдирүүдө.

Башкаруу комитетинин мүчөсү Ажар Instagram'да жарыялаган видеодо: " Учкучсуз учуучу аппарат кайыктын үстүнө келип, бомба таштады, ал жарылып, кайык өрттөндү", - деп билдирди.

Тунистин мамлекеттик TAP жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, Тунистин Ички иштер министрлиги Португалиянын желеги астында сүзүп жүргөн кайык Сиди Бу Саид портунун сыртында учкучсуз учуучу аппараттын чабуулуна кабылган деген маалыматты четке какты.

Министрлик коопсуздук кызматкерлери окуя болгон жерди текшерип, өрт куткаруу жилетинин күйүп кетишинен чыкканын аныктаганын билдирди. Өрт тез арада өчүрүлүп, бир нече жилеттен башка материалдык зыян же жаракат болгон эмес, деп кошумчалады.

Араб тилинде "чыдамкайлык" дегенди билдирген Глобалдык Сумуд флотилиясы 20га жакын кемеден турат. Алардын ичинде дарыгерлер, журналисттер жана активисттер бар. Иш-чарага 150гө жакын активисттер, анын ичинде тунистиктер, түрк жарандары жана Европадан, Африкадан жана Азиядан келгендер катышууда.

Сунушталат

Флотилия август айынын аягында Барселонадан, ошондой эле Италиянын Генуя шаарынан сүзүп чыгышкан. Алар Тунис аркылуу өтүп, шаршемби күнү Газага жөнөп кетиши күтүлүүдө.

Бул демилге Израилдин блокадасына каршы чыгып, Газага гуманитардык жардам жеткирүүнү максат кылат.

Геноцид жана ачарчылык

БУУнун колдоосу менен иштеген Интеграцияланган азык-түлүк коопсуздугу фазалык классификациясы (IPC) 22-августта түндүк Газада ачарчылык күчөп жатканын жана Израилдин блокадасы улана берсе, анын жайылышы мүмкүн экенин эскерткен.

Израилдин Газадагы геноциди жума күнү 700-күнүнө кирип, Израиль 64,500дөн ашуун палестиналыктарды, алардын көбү аялдар жана балдарды, өлтүргөн.

Геноцид учурунда Израиль аймактын көпчүлүк бөлүгүн кыйратып, дээрлик бүт калкты көчүрүүгө мажбур кылган.

Өткөн жылдын ноябрында Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жана анын мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газадагы согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу ордерлерин чыгарган.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us