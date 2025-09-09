Глобалдык Сумуд флотилиясынын (GSF) негизги яхталарынан бири, "Үй-бүлө кайыгы" деп аталган яхта, Тунис жээгинде учкучсуз учуучу аппараттын чабуулуна кабылганы айтылууда. Бирок, Тунис бийлиги учкучсуз учуучу аппараттын чабуулу болгон деген маалыматты четке какты.
Португалиянын желеги астында сүзүп жүргөн бул кайыкта GSF башкаруу комитетинин мүчөлөрү жана башка активисттер болгон. Бул тууралуу флотилия Instagram социалдык тармагында билдирүү жарыялады.
"Бардык жүргүнчүлөр жана экипаж мүчөлөрү аман-эсен", - деп айтылат дүйшөмбү күнү кечинде жарыяланган билдирүүдө. "Учурда тергөө жүрүп жатат жана кошумча маалымат жеткиликтүү болгондо, дароо жарыяланат", - деп кошумчаланды.
"Биздин миссиябызды коркутуп, токтотууга багытталган агрессиялык аракеттер бизди токтото албайт. Газага болгон блокаданы бузуу жана анын эли менен тилектеш болуу максатындагы тынчтык миссиябыз чечкиндүүлүк менен уланат", - деп айтылат билдирүүдө.
Башкаруу комитетинин мүчөсү Ажар Instagram'да жарыялаган видеодо: " Учкучсуз учуучу аппарат кайыктын үстүнө келип, бомба таштады, ал жарылып, кайык өрттөндү", - деп билдирди.
Тунистин мамлекеттик TAP жаңылыктар агенттиги кабарлагандай, Тунистин Ички иштер министрлиги Португалиянын желеги астында сүзүп жүргөн кайык Сиди Бу Саид портунун сыртында учкучсуз учуучу аппараттын чабуулуна кабылган деген маалыматты четке какты.
Министрлик коопсуздук кызматкерлери окуя болгон жерди текшерип, өрт куткаруу жилетинин күйүп кетишинен чыкканын аныктаганын билдирди. Өрт тез арада өчүрүлүп, бир нече жилеттен башка материалдык зыян же жаракат болгон эмес, деп кошумчалады.
Араб тилинде "чыдамкайлык" дегенди билдирген Глобалдык Сумуд флотилиясы 20га жакын кемеден турат. Алардын ичинде дарыгерлер, журналисттер жана активисттер бар. Иш-чарага 150гө жакын активисттер, анын ичинде тунистиктер, түрк жарандары жана Европадан, Африкадан жана Азиядан келгендер катышууда.
Флотилия август айынын аягында Барселонадан, ошондой эле Италиянын Генуя шаарынан сүзүп чыгышкан. Алар Тунис аркылуу өтүп, шаршемби күнү Газага жөнөп кетиши күтүлүүдө.
Бул демилге Израилдин блокадасына каршы чыгып, Газага гуманитардык жардам жеткирүүнү максат кылат.
Геноцид жана ачарчылык
БУУнун колдоосу менен иштеген Интеграцияланган азык-түлүк коопсуздугу фазалык классификациясы (IPC) 22-августта түндүк Газада ачарчылык күчөп жатканын жана Израилдин блокадасы улана берсе, анын жайылышы мүмкүн экенин эскерткен.
Израилдин Газадагы геноциди жума күнү 700-күнүнө кирип, Израиль 64,500дөн ашуун палестиналыктарды, алардын көбү аялдар жана балдарды, өлтүргөн.
Геноцид учурунда Израиль аймактын көпчүлүк бөлүгүн кыйратып, дээрлик бүт калкты көчүрүүгө мажбур кылган.
Өткөн жылдын ноябрында Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жана анын мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газадагы согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу ордерлерин чыгарган.