ДҮЙНӨ
2 мүнөт окуу
Непалда социалдык тармактарга тыюу салууга каршы массалык нааразылык акцияларында 14 адам каза болду
Миңдеген адамдар Непалдын парламентинин айланасына жыйналып, өкмөттүн социалдык медианы каттоо эрежелерине каршы чыгышты. Цензура жана сөз эркиндигин кысымга алуудан улам полиция менен кагылышып, коменданттык саат жарыяланды.
Непалда социалдык тармактарга тыюу салууга каршы массалык нааразылык акцияларында 14 адам каза болду
8-сентябрь, 2025-жыл, дүйшөмбү, Катмандудагы парламент имаратынын алдында чогулган митингчилер ураандарды кыйкырышууда. / AP
8 Сентябрь 2025

Катманду шаарында полиция өкмөттүк саясатка каршы чыккан демонстранттарга ок чыгарып, кеминде 14 адам каза болуп, ондогон адамдар жаракат алышты деп Непалдын мамлекеттик телеканалы билдирди.

Окуядан кийин бийлик Катманду шаарында коменданттык саат киргизди.

Мамлекеттик телеканалдын маалыматына ылайык, полиция жаштардын парламент имаратына кирүүгө аракет кылган учурунда көздөн жаш агызуучу газ жана желим ок колдонгон. Бул нааразычылык акциясы дүйшөмбү күнү социалдык тармактардын жабылышына жана өкмөттүн коррупциясына каршы уюштурулган.

Дүйшөмбү күнү он миңдеген демонстранттар Непалдын борборуна чыгып, Facebook, X жана YouTube сыяктуу социалдык тармактарды жабуу чечимине нааразычылыгын билдиришти. Бийлик бул платформалар өкмөттүн көзөмөлүнө катталып, баш ийбегенин жүйө келтирген.

Демонстранттар тикенек зымдарды жарып өтүп, парламент имаратын курчап, полицияны артка чегинүүгө аргасыз кылышты. Полиция көздөн жаш агызуучу газ жана суу аткычтарды колдонгон, бирок демонстранттардын саны көп болгондуктан, парламент имаратынын ичине баш калкалоого мажбур болушту.

Окуядан кийин абал чыңалып, өкмөт парламенттин, өкмөттүк секретариаттын, президенттик үйдүн жана шаардын негизги бөлүктөрүнүн айланасында коменданттык саат жарыялады.

“Социалдык тармактарды жабууну токтоткула, коррупцияны токтоткула, социалдык тармактарды эмес!” деп кыйкырган демонстранттар кызыл жана көк түстөгү улуттук желектерди көтөрүп чыгышты.

Улуттук Травма Борборуна жеткирилген жети демонстрант каза болуп, дагы он адам башына жана көкүрөгүнө ок тийип, оор абалда экенин дарыгер Дипендра Пандей билдиргенин Kathmandu Post гезити жазды. Дагы 20дан ашык адам дарыланууда.

Сунушталат

Эверест ооруканасында үч демонстрант каза болуп, 50дөн ашык адам дарыланууда, алардын төртөө оор абалда экенин Anadolu агенттиги билдирди. Дагы төрт адам ар кайсы ооруканага жеткирилген, бирок алардын аты-жөнү али тактала элек.

Дүйшөмбү күнкү митингди негизинен 1995-2010-жылдары төрөлгөн жаштар уюштурган, аларды жалпы “Z мууну” деп аташат.

Өкмөттүн айтымында, Непалда кеңири колдонулган социалдык тармактардын компанияларына расмий каттоодон өтүү боюнча бир нече жолу эскертүү берилген. Каттоодон өтпөгөндөр өткөн жумада жабылган. TikTok, Viber жана дагы үч платформа катталып, үзгүлтүксүз иштеп жатат.

Өкмөт парламентке социалдык тармактарды “туура башкаруу, жоопкерчилик жана отчеттуулукка” милдеттендирүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштады. Бул мыйзам долбоору компаниялардан өлкөдө байланыш кеңсесин ачуу же өкүл дайындоону талап кылат.

Бул мыйзам долбоору цензуранын куралы катары сынга алынып, интернеттеги нааразычылыктарын билдирген өкмөттүн оппоненттерин жазалоо аракети катары бааланууда. Укук коргоо уюмдары бул мыйзам долбоорун сөз эркиндигин чектөө жана негизги укуктарды бузуу аракети деп аташты.

2023-жылы Непал TikTok тиркемесин “социалдык гармонияга жана жакшы мамилелерге доо кетирип, адепсиз материалдарды таратууда” деп ноябрда убактылуу жапкан. Бирок, TikTok жетекчилери жергиликтүү мыйзамдарга баш ийүүгө убада бергенден кийин, тыюу алынган.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us