АКШнын президенти Дональд Трамп жекшемби күнкү билдирүүсүндө Израилдин ок атышпоонун шарттарын кабыл алганын ырастап, Палестинанын каршылык көрсөтүү тобу Хамасты да ушундай кылууга чакырды.
Трамп Truth Social социалдык платформасында “Баары туткундардын үйүнө кайтуусун каалайт. Баары бул согуштун аякташын каалайт!” – деп жазды. Ошондой эле “Израилдиктер менин шарттарымды кабыл алышты. Эми Хамас да кабыл алышы керек” деди.
Эгер Хамас сунушту четке какса, терс кесепеттерге дуушар болорун эскерткен Трамп: "Хамасты кабыл албаса эмне болорун эскерттим. Бул менин акыркы эскертүүм, башка эскертүү болбойт!” деди.
Израилдин кабыл алгандыгын премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун өкмөтү азырынча ачык ырастай элек.
Египет жана Катар Израиль менен Хамастын ортосунда туткундарды алмашуу жана Газадагы согушту токтотууну көздөгөн кыйыр сүйлөшүүлөргө ортомчулук кылууда.
Хамас 18-августта 60 күндүк ок атышпоо сунушун бекиткен, бирок Израиль жооп бере элек.
Трамптын ультиматуму, Израилдин аскердик чабуулун токтото турган ок атышпоо келишими үчүн эл аралык кысым күчөгөн учурга туш келди. 2023-жылдын октябрынан бери Израилдин чабуулдарынан 64 миңден ашуун палестиналык каза болуп, Газа аймагы ачарчылыкка туш болду.
Өткөн жылдын ноябрында Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жана мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газадагы согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу ордерин чыгарган.
Ошондой эле Израиль Газа аймагындагы согушу үчүн Эл аралык адилет сотунда геноцид доосу менен бетме-бет келди.