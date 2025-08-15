Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдоган НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте менен анын өтүнүчү боюнча телефон аркылуу сүйлөштү, деп билдирди Түркиянын Коммуникация башкармалыгы бейшемби күнү.
Лидерлер Орусия менен Украинанын ортосундагы согуштун акыркы абалдарын, ошондой эле аймактык жана глобалдык маселелерди талкуулашты.
Эрдоган Стамбулдагы сүйлөшүүлөрдө Орусия менен Украинанын ортосунда туруктуу ок атышууну токтотууга багытталган жылыш болгонун айтып, бул жараяндын оң гуманитардык натыйжаларга алып келүүсүнүн маанилүүлүгүн баса белгиледи.
Рютте АКШнын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын президенти Владимир Путиндин ортосундагы Аляска саммитинин алдында Украинадагы кырдаал боюнча өз көз карашын бөлүштү. Эрдоган Түркия бул жолугушууну жакындан байкап жатканын айтты.
Трамп менен Путин жума күнү Аляскада жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:30да (1930GMT) жолугушат. Бул жолугушуу Москва менен Киевдин ортосундагы согуш башталгандан бери АКШ менен Орусиянын учурдагы президенттеринин алгачкы жолугушуусу болот. Согуш азыр үч жарым жылга жакындап калды.