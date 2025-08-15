Түркия, Испания, Улуу Британия жана Германия Израилдин басып алынган Батыш Шериадагы E1 аймагында миңдеген жаңы мыйзамсыз конуш куруу чечимин айыпташты. Алар бул кадам эки мамлекеттүү чечимди алсыратарын жана эл аралык мыйзамдарды бузарын эскертишти.
Бейшемби күнү Израилдин маалымат каражаттары Финансы министри Безалель Смотрич Кудстун чыгышындагы Ма’але Адумимде 3401 конуш бирдигин жана анын тегерегиндеги аймактарда дагы 3515 бирдик курууну бекиткенин кабарлашты.
Бул долбоор Батыш Шерианы түндүк жана түштүк бөлүктөргө бөлүп, Чыгыш Кудсту обочолонтууну көздөйт.
Түркиянын Тышкы иштер министрлиги бул кадамды "Эл аралык мыйзамдарды жана Бириккен Улуттар Уюмунун резолюцияларын эске албайт" деп сыпаттап, ", Эки мамлекеттүү чечимдин негизи болгон Палестина мамлекетинин аймактык бүтүндүгүн жана туруктуу тынчтыкка болгон үмүттү бутага алат" деп билдирди.
Министрлик 1967-жылкы чек аралардын негизинде Чыгыш Кудс борбору болгон көз карандысыз Палестина мамлекетин колдоорун дагы бир жолу баса белгиледи.
Испаниянын Тышкы иштер министри Хосе Мануэль Альбарес бул кеңейтүүнү "эл аралык мыйзамдардын жаңы бузулушу" деп атап, "эки мамлекеттүү чечимдин ишке ашуусун алсыратат, бул тынчтыкка жетүүнүн жалгыз жолу" деп кошумчалады. Ошондой эле ал конуштардагы зомбулукту айыптады.
Улуу Британиянын Тышкы иштер министри Дэвид Ламми Газа секторундагы "коркунучтуу" абал Израилдин аракеттери менен дагы да начарлап жатканын жана бул эки мамлекеттүү чечимге коркунуч туудурарын айтты.
Ал канадалык жана француз кесиптештери менен ок атышууну токтотуу, барымтадагыларды бошотуу жана гуманитардык жардамды көбөйтүү зарылдыгын талкуулаганын билдирди.
Германиянын Тышкы иштер министрлиги Израилди "конуш курууну токтотууга" чакырып, Батыш Шериадагы жаңы үйлөрдү кошуу планына "катуу каршы" экенин билдирди.
Палестинанын Тышкы иштер министрлиги бул чечимди премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун "Чоң Израиль" концепциясынын бир бөлүгү катары айыптап, ал оккупацияны бекемдеп, Палестина мамлекетинин келечегин жок кыларын эскертти.
Бириккен Улуттар Уюму Батыш Шериадагы жана Чыгыш Кудстагы Израилдин конуштарын эл аралык мыйзамдарга ылайык мыйзамсыз деп эсептейт.
Июль айында Эл аралык Сот Израилдин Палестина аймагын басып алуусун мыйзамсыз деп жарыялап, бардык конуштарды эвакуациялоону талап кылган.
БУУнун өкүлдөрү конуштарды кеңейтүүнү улантуу эки мамлекеттүү чечимдин ишке ашуусуна коркунуч туудурарын жана бул ондогон жылдарга созулган Израиль-Палестина жаңжалын токтотуунун негизги жолу экенин бир нече жолу эскертишкен.