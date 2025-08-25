Бангладеш менен Пакистан жекшемби күнү алты келишимге кол коюшту, анын ичинде расмий паспорт ээлерине визасыз саякат мүмкүнчүлүгүн берген келишим да бар. Бул Пакистандын тышкы иштер министринин акыркы 13 жылдан кийин Даккага жасаган биринчи сапары болду.
Келишимдерге Пакистандын вице-премьер-министри жана тышкы иштер министри Ишак Дар менен Бангладештин тышкы иштер боюнча кеңешчиси Мухаммед Тохид Хоссейндин министрлик деңгээлдеги сүйлөшүүлөрүнөн кийин Даккадагы мейманканада кол коюлду.
Буга чейин Бангладештин убактылуу өкмөтү визадан бошотуу боюнча долбоорду жактырган.
Башка келишимдер соода, тышкы кызмат академиялары, мамлекеттик маалымат агенттиктери, стратегиялык изилдөө институттары жана маданий алмашуу программалары боюнча кызматташууну камтыды.
Ошондой эле соода боюнча биргелешкен жумушчу топ түзүлөт.
Кол коюу аземинен кийин журналисттерге маалымат берген Дар, 1974-жылдагы сүйлөшүүлөрдү жана мурдагы президент Первез Мушаррафтын 2000-жылдардын башындагы сапарын мисал келтирип, Бангладештин Пакистандан бөлүнүп чыгышына себеп болгон 1971-жылдагы согушка байланыштуу пикир келишпестиктердин талкууланганын билдирди.
Түштүк Азиядагы эки өлкөнү “үй-бүлө” деп атап, Дар мындай деди: “Мусулмандарга жүрөктөрүн таза кармоо айтылган. Ошондуктан биз өткөндү унутуп, соода жана эки тараптуу мамилелерди жаңы деңгээлге көтөрүшүбүз керек”.
Бирок Хоссейн Дардын сөздөрүн четке какты. “Биз Пакистандан 1971-жылдагы көз карандысыздык согушундагы геноцид үчүн өкүнүп, кечирим сурашын каалайбыз. Ошондой эле Пакистан бул жерде калган жарандарын кайра алып кетип, бөлүнбөгөн Пакистандын орток активдери боюнча Бангладештин талаптарын чечиши керек,” – деди.
Кеңешчи, Шейх Хасинанын тушунда Исламабад менен мамилелер атайылап токтотулганын, бирок азыркы убактылуу өкмөт "Пакистан жана башка дос өлкөлөр менен биз каалагандай нормалдуу мамиле түзүүнү" максат кылып жатканын кошумчалады.
Ал арада Пакистандын соода министри Жам Камал Хан, төрт күндүк сапарынын алкагында соода жана байланыштарды жакшыртуу үчүн Дакка менен Карачи ортосунда түз аба каттамдары жыл аягына чейин кайра башталарын билдирди.
Дакка менен Исламабаддын мамилелери 2024-жылдын августунда Шейх Хасинанын өкмөтү кулатылган көтөрүлүштөн кийин жумшара баштаган. Бангладешке акыркы жолу 2012-жылы барган Пакистандын тышкы иштер министри Хина Раббани Кхар болгон.