Палестинанын Жарандык коргонуу кызматынын маалыматына караганда, Израиль ушул айдын башында кургактык операциясын баштагандан бери Газа шаарынын Аль-Зейтун конушунда 1,500дөн ашуун үй талкаланды.
Бул мекеменин өкүлү Махмуд Бассалдын айтымында, айдын башында Израиль Газаны басып алуу планын бекиткенден кийин конуштун түштүк бөлүгүндө эч бир имарат бүтүн калган эмес.
Бассал Израилдин армиясы курулуш техникасынан тышкары жардыргыч заттар менен жабдылган роботторду колдонуп күнүнө жети жерди жардырганын жана дрондорун үйлөрдүн чатырларына жардыруучу заттарды таштап кеткенин билдирди.
Бул куралдар аймактагы кыйроолордун масштабын күчөттү деп кошумчалады ал.
Системалуу түрдө бузуу Аль-Зейтун конушунун тургундарынын 80 пайызын Газа шаарынын батыш же түндүк бөлүктөрүнө көчүүгө мажбур кылганын айтты.
Израилдин Коопсуздук кабинети 8-августта Газа шаарын басып алуу планын бекиткен.
Бул план болжол менен бир миллион палестиналыкты түштүккө көчүрүүнү, шаарды курчоону жана катуу чабуулдардан кийин аны басып алууну камтууда.
Израиль 2023-жылдын октябрынан бери Газада 63,000ге жакын палестиналыкты өлтүрдү.
Согуш Израилдин ачарчылык саясатынан улам чоң кыйроолорго дуушар болгон аймакты кыйратты.
Өткөн жылдын ноябрында Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяхуга жана анын мурдагы коргоо министри Йоав Галлантка Газадагы согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн камакка алуу ордерлерин чыгарган.
Ошондой эле Израиль бул аймактагы согушу үчүн Эл аралык адилет сотунда геноцид доосу боюнча айыпталууда.