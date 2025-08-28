ДҮЙНӨ
Аргентинанын президенти Хавьер Милей таш бараңга алынды
Президент Хавьер Милей карындашы Карина Милейдин коррупциялык ызы-чуусуна байланыштуу чогулган демонстранттардан аман-эсен кутулуп кетти.
Милиция кызматкерлери Милейди жана анын сиңдисин митинг учурунда ыргытылган буюмдардан коргоп жатышат. / AP
28 Август 2025

Аргентинанын президенти Хавьер Милейди Буэнос-Айрестин жанындагы шайлоо өнөктүгү учурунда карындашына каршы коррупция боюнча айыптоолорго нааразы болгон демонстранттар таш бараңга алышты.

Октябрь айындагы шайлоолорго даярданып жаткан оңчул либертариандык лидер, коопсуздук кызматкерлери тарабынан тез эле коопсуз жерге чыгарылып, эч кандай жаракат албаганын президенттин өкүлү Мануэль Адорни X социалдык тармагында билдирди.

Милей борбор калаа Буэнос-Айрестен 20 чакырымдай түштүктө жайгашкан Ломас-де-Замора шаарында пикап унаасынын арткы бөлүгүндө туруп колдоочуларын тосуп жатканда, нааразычылык билдиргендер таштарды, бөтөлкөлөрдү жана өсүмдүктөрдү анын унаасына ыргыта башташкан.

Президентти жана анын башкы кеңешчиси болгон карындашы Карина Милейди алып жүргөн автокербен аймактан тез чыгып кеткен. Андан кийин президенттин колдоочулары менен каршылаштарынын ортосунда кагылышуулар болуп, күбөлөрдүн айтымында бир аял колдоочу кабыргасынан жаракат алган.

Карындашы көңүл борборунда

Бул баш аламандык, Милейдин мурдагы коомдук майыптар агенттигинин башчысы Диего Спаньюоло тарабынан жарыяланган аудио жазуулардан улам чыккан каршылыктарга туш келиши менен пайда болду. Анда Спаньюоло Карина Милейдин майыптар үчүн бөлүнгөн каражаттарды өзүнө ыйгарып алганын айткан.

Нааразычылык башталганга чейин Ломас-де-Заморада сөз сүйлөгөн Милей бул айыптоолорду четке какты. “Спаньюоло айткан нерселердин баары жалган,” – деди ал журналисттерге. “Биз аны сотко беребиз жана анын калп айтканын далилдейбиз”.

Бул жаңжал бир нече күндөн бери Аргентина жаңылыктарында үстөмдүк кылып, Милейдин 2023-жылы кызматка киришкенден берки колдоосуна мыйзам чыгаруу шайлоосунун алдында доо кетирүү коркунучун жаратууда.

