Израилдин аскер күчтөрү Сириянын түштүгүндөгү Кунейтра аймагына кирип, өлкөнүн эгемендигин бузган акыркы аракеттерин улантууда, деп жергиликтүү маалымат каражаттары билдиришти.
Мамлекеттик Al-Ikhbariya TV телеканалынын маалыматына ылайык, Израилдин күчтөрү шаршемби күнү Кунейтра аймагындагы Расм аль-Равади жана Самдания аль-Гарбия айылдарына жакын жерлерге киришкен. Бул аймак оккупацияланган Голан дөңсөөлөрүндөгү ажыратуу зонасында жайгашкан.
Израилдин армиясы бул маалымат боюнча дароо комментарий берген жок.
Август айынын ичинде Израилдин армиясы Кунейтра провинциясына беш жолу кирип, акыркысы шейшемби күнү эртең менен болгон. Бул окуя учурунда бир адам каза тапкан.
Өлүмгө алып келген УУА чабуулу
Шаршемби күнү Сирия Израилдин учкучсуз учуучу аппарат менен жасалган чабуулун айыптады, бул чабуул Дамаск аймагында алты аскердин өмүрүн алган.
Тышкы иштер министрлиги:“Бул агрессия эл аралык укукту жана БУУнун Уставын одоно бузуу болуп саналат жана Сириянын эгемендигине жана аймактык бүтүндүгүнө ачык кол салуу болуп эсептелет”, - деп билдирүү жасады.
Министрлик Израилдин бул чабуулун “Израилдин оккупациялык саясатынын бир бөлүгү, аймактагы коопсуздук жана туруктуулукту бузууга багытталган” деп сыпаттады.
Министрлик Сириянын “эл аралык укуктун жоболоруна ылайык өз жерин жана элин коргоо укугуна” берилгендигин дагы бир жолу баса белгиледи.
Ошондой эле, министрлик эл аралык коомчулукту, өзгөчө БУУнун Коопсуздук Кеңешин, “бул кайталанган агрессияларды токтотуу үчүн мыйзамдуу жана моралдык жоопкерчиликтерин аткарууга” чакырды жана Израилдин Сирияга, анын элине жана улуттук мекемелерине каршы жасаган мыйзам бузууларын токтотууга милдеттендирүүнү талап кылды.
Дамаскты колдоо
Түркия буга чейин Израилдин Сириядагы кеңейтилген чабуулдарын айыптап, аларды өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө жана биримдигине каршы аракеттер деп баалап, токтотууга чакырган жана Сириянын туруктуулугу менен эгемендигин колдоорун билдирген.
Сауд Арабиясы, Катар жана Иордания да Израилдин Сирияга болгон чабуулдарын айыптап, аларды эгемендикке, эл аралык укукка жана 1974-жылдагы Израиль менен болгон ажыратуу келишимине каршы келген аракеттер деп аташты.
Эр-Рияд Сириянын биримдигин жана кайра курулушун колдоорун билдирип, бөлүнүүчүлүк максаттарды четке какты жана Израилдин чабуулдарын токтотуу үчүн глобалдык аракеттерди талап кылды.
Доха бул чабуулдарды эл аралык эркке каршы чакырык катары баалап, Израилге каршы чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырып, аймактык жана глобалдык коопсуздукка коркунуч туудурарын эскертти.
Амман да бул аракеттерди Сириянын эгемендигин жана аймактык туруктуулукту бузган коркунучтуу эскалация деп баалап, Сирия эли жана анын аймактык бүтүндүгү менен толук тилектештигин билдирди.