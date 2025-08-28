САЯСАТ
2 мүнөт окуу
Израиль армиясы Сириянын түштүгүндө чек ара рейддерин улантууда
Мамлекеттик маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда, израилдик күчтөр Кунейтра айылындагы Расм ал-Равади аймагына жана Самдания аль-Гарбияга карай илгериледи.
Израиль армиясы Сириянын түштүгүндө чек ара рейддерин улантууда
Израил Сириянын Голан бийиктиктерин басып алуусун кеңейтти, бул 1974-жылдагы ажыратуу келишиминин бузулушуна алып келди. / AP
28 Август 2025

Израилдин аскер күчтөрү Сириянын түштүгүндөгү Кунейтра аймагына кирип, өлкөнүн эгемендигин бузган акыркы аракеттерин улантууда, деп жергиликтүү маалымат каражаттары билдиришти.

Мамлекеттик Al-Ikhbariya TV телеканалынын маалыматына ылайык, Израилдин күчтөрү шаршемби күнү Кунейтра аймагындагы Расм аль-Равади жана Самдания аль-Гарбия айылдарына жакын жерлерге киришкен. Бул аймак оккупацияланган Голан дөңсөөлөрүндөгү ажыратуу зонасында жайгашкан.

Израилдин армиясы бул маалымат боюнча дароо комментарий берген жок.

Август айынын ичинде Израилдин армиясы Кунейтра провинциясына беш жолу кирип, акыркысы шейшемби күнү эртең менен болгон. Бул окуя учурунда бир адам каза тапкан.

Өлүмгө алып келген УУА чабуулу

Шаршемби күнү Сирия Израилдин учкучсуз учуучу аппарат менен жасалган чабуулун айыптады, бул чабуул Дамаск аймагында алты аскердин өмүрүн алган.

Тышкы иштер министрлиги:“Бул агрессия эл аралык укукту жана БУУнун Уставын одоно бузуу болуп саналат жана Сириянын эгемендигине жана аймактык бүтүндүгүнө ачык кол салуу болуп эсептелет”, - деп билдирүү жасады.

Министрлик Израилдин бул чабуулун “Израилдин оккупациялык саясатынын бир бөлүгү, аймактагы коопсуздук жана туруктуулукту бузууга багытталган” деп сыпаттады.

Министрлик Сириянын “эл аралык укуктун жоболоруна ылайык өз жерин жана элин коргоо укугуна” берилгендигин дагы бир жолу баса белгиледи.

Сунушталат

Ошондой эле, министрлик эл аралык коомчулукту, өзгөчө БУУнун Коопсуздук Кеңешин, “бул кайталанган агрессияларды токтотуу үчүн мыйзамдуу жана моралдык жоопкерчиликтерин аткарууга” чакырды жана Израилдин Сирияга, анын элине жана улуттук мекемелерине каршы жасаган мыйзам бузууларын токтотууга милдеттендирүүнү талап кылды.

ТийиштүүTRT Global - Israel kills six Syrian army personnel in drone strikes near Damascus countryside

Дамаскты колдоо

Түркия буга чейин Израилдин Сириядагы кеңейтилген чабуулдарын айыптап, аларды өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө жана биримдигине каршы аракеттер деп баалап, токтотууга чакырган жана Сириянын туруктуулугу менен эгемендигин колдоорун билдирген.

Сауд Арабиясы, Катар жана Иордания да Израилдин Сирияга болгон чабуулдарын айыптап, аларды эгемендикке, эл аралык укукка жана 1974-жылдагы Израиль менен болгон ажыратуу келишимине каршы келген аракеттер деп аташты.

Эр-Рияд Сириянын биримдигин жана кайра курулушун колдоорун билдирип, бөлүнүүчүлүк максаттарды четке какты жана Израилдин чабуулдарын токтотуу үчүн глобалдык аракеттерди талап кылды.

Доха бул чабуулдарды эл аралык эркке каршы чакырык катары баалап, Израилге каршы чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырып, аймактык жана глобалдык коопсуздукка коркунуч туудурарын эскертти.

Амман да бул аракеттерди Сириянын эгемендигин жана аймактык туруктуулукту бузган коркунучтуу эскалация деп баалап, Сирия эли жана анын аймактык бүтүндүгү менен толук тилектештигин билдирди.

ТийиштүүTRT Global - Türkiye condemns Israel's escalating military strikes in Syria
Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us