ДҮЙНӨ
2 мүнөт окуу
Трамптан Украинага санкция эскертүүсү
АКШнын президенти Дональд Трамп Москва менен Киевди түз сүйлөшүүлөргө түртүп, Батыштын чыңалууну басаңдатуу аракеттерин колдоодо, ошондой эле экономикалык согуш боюнча коркутууда.
Трамптан Украинага санкция эскертүүсү
/ AP
28 Август 2025

АКШнын президенти Дональд Трамп Орусия менен катар Украина да тынчтыкка карай кадам таштабаса, катуу санкцияларга кабылышы мүмкүн экенин эскертти.

Вашингтондо билдирүү жасаган Трамп, Киевдин да күнөөсүз эмес экенин жана төрт жылдан ашуун убакыттан бери уланып келе жаткан кыйратуучу жаңжал үчүн эки тарапты тең айыптады.

НАТО мүчөлөрүнүн Киевдин колдонуусу үчүн АКШдан курал сатып алган келишимге шилтеме кылган Трамп “Зеленский да такыр эле күнөөсүз эмес. Азыр аны менен жакшы мамиледемин, бирок биздин мамилебиз мурдагыдан башкача, анткени азыр биз Украинага акча төлөбөйбүз,” – деди.

“[...] ар апта сайын негизинен жаш адамдар өлүүдө. Эгер мен муну санкциялар аркылуу же жөн эле өзүмдүн аракетим менен, же болбосо Орусия, Украина же кимге болбосун өтө кымбат турган күчтүү тариф системасын колдонуу менен токтото алсам, анда мен муну жасаймын,” – деп кошумчалады Трамп.

Трамп ошондой эле мурунку президент Жо Байденди Украинанын Орусия менен согушка аралашуусуна жол берген деп айыптады.

Сунушталат

АКШнын президенти Москва аракетсиз кала берсе, кыйратуучу жаңы соода чектөөлөрүнө алып келе турган "экономикалык согуш" баштоо коркунучун дагы бир жолу кайталап: "Биз жыйынтыкка жетишүүнү каалайбыз. Бизде экономикалык санкциялар бар. Экономикалык чаралар жөнүндө айтып жатам, анткени биз кандайдыр бир дүйнөлүк согушка кирбейбиз,” – деди.

Коопсуздук кепилдиктери

Президент Трамп бир нече жумадан бери Орусиянын президенти Владимир Путинди жана Украинанын президенти Владимир Зеленскийди АКШга өз-өзүнчө сапарлары учурунда бетме-бет сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө чакырып келет.

Ошол эле учурда АКШ жана анын европалык өнөктөштөрү Украина үчүн коопсуздук кепилдиктерин иштеп чыгуунун үстүндө иштеп жатышат.

Financial Times гезити европалык жана украин бийликтерине таянып жазганына караганда, Батыш союздаштары ок атышпоо келишими түзүлгөндөн кийин Украинанын коопсуздугун чыңдоо үчүн үч баскычтуу коопсуздук планын даярдап жатышат. Бул чаралар абадан коргонууну колдоо, чалгындоо маалыматтарын бөлүшүү жана согуштан кийин Украинанын коргонуусун бекемдөө үчүн европалык аскерлердин жайгаштырылышын камтууда.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us