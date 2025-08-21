Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдоган Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Орусия-Украина тынчтык процесси жана Газадагы акыркы абалдарды талкуулады.
Коммуникация башкармалыгы тарабынан түрк социалдык медиа платформасы NSosyal аркылуу жарыяланган билдирүүгө караганда, эки лидер бейшемби күнү француз тараптын талабы боюнча өткөргөн телефондук сүйлөшүүдө «Түркия менен Франциянын ортосундагы эки тараптуу карым-катнаштар, Орусия-Украина тынчтык процесси, Газадагы акыркы абалдар, бир катар аймактык жана глобалдык темалар боюнча пикир алмашышты.
Эрдоган Макронго Орусия-Украина согушун адилеттүү тынчтык жолу менен бүтүрүү аракетин улантып, Аляска менен Вашингтондо болгон жолугушууларды жакындан байкап жаткандарын айтты.
Ал ошондой эле "Түркиянын Украина менен Орусиянын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү үчүн бардык демилгелерди кабыл алууга даяр экенин" баса белгиледи.
Газа темасында Эрдоган “чоң гуманитардык трагедиянын” алдында ок атышууну токтотуу үчүн Түркиянын аракет кылып жатканын билдирип, “Израилдин басып алуу планын илгерилетүүдөгү ойлонбогондугун ооздуктоо керектигин” айтты.
Эки лидер бул маселелерди сентябрда Нью-Йоркто өтө турган БУУнун Башкы Ассамблеясынын алкагында кененирээк талкуулоого макулдашты.
Билдирүүдө Эрдоган Түркиянын Франция менен кызматташууну өнүктүрүүгө чоң маани бергенин баса белгилеп, ар кандай тармактарда, өзгөчө коргоо өнөр жайында мамилелерди өнүктүрүү боюнча кадамдарды улантарын айтканы” кошумчаланды.
Франция Түркияга ыраазычылык билдирди
Ал арада Макрон X платформасында эки лидердин Орусиянын Украинага карата “агрессиялык согушун” токтотуу максатын бөлүшөрүн айтып, Киев үчүн “ок атышууну токтотуу жана бекем коопсуздук кепилдиктери” зарыл экенин баса белгиледи.
Макрон Түркияга бул темада коалициянын алкагындагы кызматташтыгы үчүн ыраазычылык билдирди.
Макрон Израиль өкмөтүнүн Газа тилкесине жаңы аскердик чабуул баштоо жана Батыш Жээктеги, өзгөчө E1 аймагындагы отурукташуу пландарын кеңейтүү чечимдерин айыптады.
Мындай кадамдар “тынчтык аракеттерине каршы келерин” жана “туруктуу согуш абалына” себеп болорун айтты.
Макрон “Аймактагы бардык тараптар үчүн тынчтык жана коопсуздукка жетүүнүн жалгыз жолу – ок атышууну токтотуу, барымтадагыларды бошотуу, гуманитардык жардам жеткирүү жана саясий чечимди издөө” деп билдирди.