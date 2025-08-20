ТҮРКИЯ
Түркиянын электр унаа тармагы бир жылда эки эсеге өстү
Түрк жолдорундагы электр менен иштеген унаалардын саны 289 миңден ашып, гибриддик унаалардын саны июль айына карата 600 миңге жакындады. Бул маалыматтар Түркиянын автоунаа рыногунун электрдик унааларга карай ылдам өнүгүп жатканын көрсөтүп турат.
Түркиянын Статистика мекемеси (TÜİK) жарыялаган көрсөткүчтөргө караганда, июль айынын акырына карата түрк жолдорундагы электр унаалардын саны 120,6 пайыздык өсүү менен 289 миң 457ге жетип, бир жылдын ичинде электр менен иштеген унаалардын саны эки эсеге көбөйдү.

Бул өсүү керектөөчүлөрдүн артыкчылыктарынын тез өзгөрүп жатканын көрсөтүп турат. Өзгөрүү Түркиянын заряддоо түйүндөрүнүн кеңейиши жана өлкөнүн жергиликтүү өндүрүштөгү электр унаа бренди Toggдун ишке кириши менен да колдоого алынууда.

Июль айында өлкө боюнча катталган 16,8 миллион унаанын ичинен электр унаалары 1,7 пайызды түздү. Бул көрсөткүч өткөн айда биринчи жолу 250 миңден ашты, 2015-жылы 565 электр унаасы катталган.

Гибриддик унаалар да тездик менен популярдуулукка ээ болууда. Катталган гибриддик унаалардын саны 2011-жылы 23 даана эле болсо, 2023-жылдын акырына карата 222 миң 328ге чейин жогорулаган жана 2024-жылы дээрлик эки эсеге көбөйүп 391 269га жетти.

2025-жылдын июль айына карата гибриддин унаалардын саны 556 миң 995ке жетип, бардык унаалардын 3,3 пайызын түздү — бул өткөн жылдын аягында 2,4 пайыз эле.

Бул сандар Түркиянын автоунаа рыногунун тез өзгөрүп жатканын көрсөтүп, глобалдык жана жергиликтүү саясаттардын электрлештирүүгө багытталганын баса белгилейт. Электр жана гибрид унаалар өлкөнүн мобилдүүлүк келечегинде чоң роль ойной баштады.

