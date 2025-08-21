ТҮРКИЯ
2 мүнөт окуу
Түркия Зангезур коридоруна туташтырылган стратегиялык темир жолдун үстүндө иштей баштады
2,8 миллиард долларлык каржылоо менен курулган бул линия жыл сайын 5,5 миллион жүргүнчү жана 15 миллион тонна жүк ташууну максат кылууда. Жолдун боюна беш тоннель пландаштырылууда.
Түркия Зангезур коридоруна туташтырылган стратегиялык темир жолдун үстүндө иштей баштады
Темир жол Заңгезур коридорун өнүктүрүп, Түркиянын Европа менен Азиянын ортосундагы көпүрө катарыгы ролун бекемдейт. (Сүрөт: AA) / AA
21 Август 2025

Түркия жума күнү өлкөнүн чыгышында чоң темир жол долбоорунун пайдубалын түптөйт. Бул долбоор Түштүк Кавказдагы маанилүү транзиттик жол катары пландалган Зангезур коридорунун стратегиялык бөлүгү болуп эсептелет.

Транспорт жана инфраструктура министри Абдулкадир Уралоглу бейшемби күнү, 224 чакырымга созулган Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилужу темир жол линиясынын коридор ичинде маанилүү байланыш кызматын аткара турганын жана Азербайжанды Нахчыван эксклавы менен байланыштырарын билдирди.

Уралоглу жылына 5,5 миллион жүргүнчүнү жана 15 миллион тонна жүктү ташууга ылайыкталган бул темир жолдун беш туннелди камтый турганын айтты. Ошондой эле Түркиянын Казына жана Каржы министрлигинин аракеттери менен 2,79 миллиард доллар чет элдик каржылоо камсыздалганын кошумчалады.

Бул билдирүү Азербайжандын президенти Илхам Алиев, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жана АКШнын президенти Дональд Трамп Ак үйдө биргелешкен декларацияга кол койгон үч тараптуу саммиттен бир нече күн өткөндөн кийин жарыяланды.

Сунушталат

Келишим Армения менен Азербайжандын ортосунда ондогон жылдар бою уланып келген жаңжалды токтотууну, мамилелерди нормалдаштырууну жана транспорттук жолдорду, анын ичинде Зангезур коридорун кайра ачууну убада кылат.

Пландаштырылган коридор, көптөн бери бул долбоорго каршы чыккан Иранда тынчсызданууну жаратты. Иран аны Арменияга болгон таасирин алсыратышы мүмкүн деп эсептейт.

Дүйшөмбү күнү Ирандын президенти Масуд Пезешкян Армениянын лидерлери менен жолугушуу жана транзиттик байланышты талкуулоо үчүн Ереванга барды.

Серепчилердин айтымында, темир жол долбоору жана жакында кабыл алынган тынчтык декларациясы Түштүк Кавказдагы соода жана транспортту кайрадан калыптандырышы мүмкүн.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us