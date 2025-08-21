Түркия жума күнү өлкөнүн чыгышында чоң темир жол долбоорунун пайдубалын түптөйт. Бул долбоор Түштүк Кавказдагы маанилүү транзиттик жол катары пландалган Зангезур коридорунун стратегиялык бөлүгү болуп эсептелет.
Транспорт жана инфраструктура министри Абдулкадир Уралоглу бейшемби күнү, 224 чакырымга созулган Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилужу темир жол линиясынын коридор ичинде маанилүү байланыш кызматын аткара турганын жана Азербайжанды Нахчыван эксклавы менен байланыштырарын билдирди.
Уралоглу жылына 5,5 миллион жүргүнчүнү жана 15 миллион тонна жүктү ташууга ылайыкталган бул темир жолдун беш туннелди камтый турганын айтты. Ошондой эле Түркиянын Казына жана Каржы министрлигинин аракеттери менен 2,79 миллиард доллар чет элдик каржылоо камсыздалганын кошумчалады.
Бул билдирүү Азербайжандын президенти Илхам Алиев, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жана АКШнын президенти Дональд Трамп Ак үйдө биргелешкен декларацияга кол койгон үч тараптуу саммиттен бир нече күн өткөндөн кийин жарыяланды.
Келишим Армения менен Азербайжандын ортосунда ондогон жылдар бою уланып келген жаңжалды токтотууну, мамилелерди нормалдаштырууну жана транспорттук жолдорду, анын ичинде Зангезур коридорун кайра ачууну убада кылат.
Пландаштырылган коридор, көптөн бери бул долбоорго каршы чыккан Иранда тынчсызданууну жаратты. Иран аны Арменияга болгон таасирин алсыратышы мүмкүн деп эсептейт.
Дүйшөмбү күнү Ирандын президенти Масуд Пезешкян Армениянын лидерлери менен жолугушуу жана транзиттик байланышты талкуулоо үчүн Ереванга барды.
Серепчилердин айтымында, темир жол долбоору жана жакында кабыл алынган тынчтык декларациясы Түштүк Кавказдагы соода жана транспортту кайрадан калыптандырышы мүмкүн.