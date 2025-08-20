НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган менен Украинадагы тынчтык аракеттери жана Кара деңиз аймагындагы коопсуздук маселелери боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Бул сүйлөшүү Рютте Вашингтондо өткөн Украина саммитинен кайтып келе жаткан учурда болду.
Шейшемби күнкү телефондук сүйлөшүүдө эки лидер Украина менен Орусиянын ортосундагы тынчтык жараянынын акыркы абалын карап чыгып, туруктуу стабилдүүлүктү камсыз кылуу үчүн дипломатиялык демилгелердин зарылдыгын баса белгилешти. Бул тууралуу Түркиянын Коммуникация башкармалыгы X платформасында билдирди.
Эрдоган менен Рютте Түркиянын ортомчулук аракеттериндеги маанилүү ролуна көңүл буруп, буга чейинки демилгелерге кошкон салымын эске салышты.
Ошондой эле Түркиянын НАТОнун эң таасирдүү мүчөлөрүнүн бири катары диалогду жеңилдетүү жана аймактык коопсуздукту илгерилетүү боюнча маанилүү ордун талкуулашты.
Рютте менен Эрдоган тынчтык аракеттеринде тыгыз координацияны улантууну макулдашты жана Түркиянын уланып жаткан дипломатиялык процесстерге кошкон салымынын зарылдыгын моюнга алышты.
Ошондой эле Киев менен Москванын ортосунда келечекте түзүлө турган ар кандай келишимди бекемдөө үчүн натыйжалуу жана туруктуу коопсуздук кепилдиктеринин зарылдыгы тууралуу пикир алмашышты.
Трамп дүйшөмбү күнү Ак үйдө Зеленский жана бир нече европалык лидерлерди кабыл алып, Украина үчүн коопсуздук кепилдиктери жана согушту токтотуу жолдору боюнча талкуу жүргүздү.
АКШ президенти өз администрациясы Орусиянын президенти Владимир Путин менен Зеленскийдин жолугушуусун уюштуруу боюнча даярдыктарды баштаганын, андан кийин үч президенттин катышуусунда үч тараптуу саммит өтөрүн билдирди.