Түркиянын президенти Режеп Таййип Эрдогандын 2011-жылы Сомалиге жасаган сапары өлкөнүн тагдырын өзгөрткөн тарыхый бурулуш болгонун Сомалинин бир министри билдирди.
Сомалинин Порттор жана деңиз транспорту министри Абдулкадир Мухаммед Нур Anadolu агенттигине берген маегинде, Эрдогандын 2011-жылдын август айындагы сапары Сомалинин 1990-жылы мамлекеттик түзүлүшү кыйрагандан кийинки эң оор мезгилинде болгонун айтты.
Нур, Эрдогандын жубайы Эмине Эрдоган, балдары жана министрлери менен Могадишого сапарынын Сомали тарыхынын эң катуу кургакчылык менен күрөшүп жаткан чакта унутулгус күн катары эсте калганын айтты..
Сомалилик расмий өкүлдөр бул сапарды өлкөнү обочолонуудан чыгарып, эл аралык коомчулуктун күн тартибине киргизген бурулуш учур катары баалашат. Ошондой эле, түрк-сомалилик мамилелерди стратегиялык деңгээлге көтөргөнүн айтышат.
Нурдун айтымында, 1990-жылдан бери таштап коюлгандай көрүнгөн Сомали тарыхындагы эң оор кургакчылыктардын бирин башынан өткөргөн.
“Ошол күндөрү Сомали дүйнөдөн обочолонгон, жардамсыз калган өлкө болчу. Президент Эрдоган өзүнүн кабинети, үй-бүлөсү жана бардык расмий өкүлдөрү менен Сомалиге келгенде, бурулуш учур болду. Түрк эли жардам гана берген жок, дүйнөнүн бүт көңүлү Сомалиге бурулду,” – деп белгиледи ал.
Нур Түркия Эрдогандын сапарынан бери Сомалиден кол үзбөгөнүн баса белгилеп, мындай деди: “Ошол күндөн тарта биз күн сайын өнүгүп келебиз. Түркиянын Сомалинин кайра курулушуна кошкон салымы чоң.”
Нур Түркия Сомалинин терроризмге каршы күрөшүндө, өнүгүүсүндө жана элинин бакубат жашоосунда дайыма колдоо көрсөтүп келгенин айтты.
Сомалинин Пландоо, инвестиция жана экономикалык өнүгүү министрлигинин алдындагы Инвестицияларды илгерилетүү башкармалыгынын директору Мухаммед Дхуубов Эрдогандын сапарлары тууралуу мындай деди: “2011-жылдагы сапар гуманитардык жардам үчүн болгон, ал эми 2016-жылдагы экинчи сапар өнүгүү максатында жасалган.”
Дхуубов Түркиянын Сомалидеги ролу инвестиция жана инфраструктурага багытталганын белгиледи.
Могадишодогу элчиликтин ачылышы, Түрк кызматташтык жана координация агенттигинин (ТИКА) кеңсесинин түзүлүшү, түрк мектептери жана ооруканаларынын ачылышы мамилелерди институционалдаштырууга өбөлгө түздү.
Бүгүнкү күндө Сомали Түркиянын Африкадагы кеңейүүсүнүн символу болуп калды. Түрк компаниялары Сомалинин инфраструктурасында жана күнүмдүк жашоосунда көрүнүктүү роль ойнойт, ал эми эки өлкө энергия, балык уулоо жана космос тармагында жаңы кызматташуу мүмкүнчүлүктөрүн изилдеп жатышат.