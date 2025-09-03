Газада ачарчылыктан каза болгондорунун саны 367ге жетти, алардын ичинде 131 бала бар. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлиги шаршемби күнү акыркы 24 саатта Израилдин мажбурлоо менен ачка калтыруу жана ашыкча тамак-аш жетишсиздиги саясатынан улам бирөө бала болгон алты кишинин каза болгондугун билдирди.
Министрлик БУУ колдогон Азык-түлүк коопсуздугунун фазаларын классификациялоо (Integrated Food Security Phase Classification - IPC) системасы өткөн айда Газа шаарын ачарчылык аймагы деп жарыялагандан кийин каза болгондордун 89у, анын ичинде 16сы бала экенин билдирди.
Ошол эле учурда саламаттыкты сактоо кызматкерлери менен расмий өкүлдөрдүн айтымында, Израиль армиясынын Газадагы соккуларынан кеминде 13 киши каза болду.
Анадолу агенттигине маалымат берген медициналык булактар Израилдин тик учагынын Газанын батышындагы турак жайды бутага алуусунда бир кош бойлуу аял жана анын курсагындагы баласы да болуп беш кишинин каза болгонун билдирди.
Газа шаарынын борборунда дагы бир үй аскердик тик учак тарабынан аткыланып, үч адамдын каза болгону кабарланды.
Израиль аскерлери Наср кварталындагы Рантеси адистештирилген ооруканасынын жанындагы жер которгон жарандар жашаган чатырларды да бутага алды. Бир нече адам жаракат алып, айрымдарынын абалынын оор экендиги белгиленди.
Израилдин аскердик учактары Наср кварталындагы турак жай имаратына сокку урду, бир нече киши жараланды.
Ошол эле учурда Израиль армиясы оккупациялоо планынын алкагында Газанын Шейх Радван аймагындагы үйлөрдү жардыруу үчүн буби капкан роботторун колдонууну улантты.
8-августта Израилдин коопсуздук кабинети премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун Газа шаарынан баштап Газаны акырындап кайра басып алуу планын жактырды.
Израилдин квадрокоптери шейх Радван базарындагы жер которгон адамдарды баш калкалаган чатырларга жана күркөлөргө күйгүзүүчү бомбаларды таштады. Кол салууда чатырларга жана жарандардын мүлкүнө зыян келтирилген.
Күбөлөрдүн айтымында, Израилдин артиллериясы ошол эле шаардын Зейтун жана Сабра райондоруна да сокку урган.
Газанын борборундагы Нусайрат качкындар лагерине учкучсуз учуучу аппараттарынын чабуулунан беш палестиналык каза болуп, бешөө жарадар болду.
Израилдин аскердик чабуулу Газаны талкалап, 63 600дөн ашуун палестиналыктын өлүмүнө алып келди жана аймакты ачарчылык каптаган гуманитардык кризиске алып келди.
Өткөн жылдын ноябрында Эл аралык кылмыш соту Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен мурдагы коргоо министри Йоав Галлантты Газадагы согуш кылмыштары жана адамзатка каршы кылмыштары үчүн камакка алууга ордер берген.
Израилдин аймакка карата согушунан улам Эл аралык сотто геноцид иши боюнча жоопко тартылууда.