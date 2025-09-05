Мексиканын президенти Клаудиа Шейнбаум анын өкмөтү Мексика менен соода келишими жок өлкөлөрдөн, анын ичинде Кытайдан импорттолуучу товарларга тарифтерди киргизүүнү карап жатканын билдирди.
Бул тарифтер АКШнын президенти Дональд Трамптын Мексиканын кээ бир импортторуна киргизген тарифтерине каршы ата мекендик өнөр жайды колдоо максатында даярдалган "Мексика планы" демилгесинин бир бөлүгү болот.
Шеинбаум күнүмдүк маалымат жыйынында бул тарифтердин Латын Америкасынын экинчи чоң экономикасы болгон Мексика менен соода келишими жок өлкөлөрдү, анын ичинде Кытайды да бутага ала турганын белгилеп: «Кээ бир тарифтерди киргизүүнү карап жатабыз»,- деди.
Шейнбаум кайсы товарлар же секторлор бул чаралардан таасирлене турганы тууралуу так маалымат берген жок.
Мексика АКШ-Мексика-Канада соода келишиминин (USMCA) мүчөсү болуп саналат. Бул келишим 2020-жылы Түндүк Америка эркин соода келишиминин ордуна киргизилген жана АКШнын президенти Дональд Трамптын биринчи мөөнөтүндө сүйлөшүлгөн. Келишимге ылайык, үч өлкө алты жылдан кийин биргелешкен иликтөө жүргүзүүгө милдеттүү.