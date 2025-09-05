Финляндия Палестина маселесин тынчтык жолу менен чечүү жана эки мамлекеттүү чечимди ишке ашырууга багытталган декларацияга кошулганын билдирди.
Финляндиянын тышкы иштер министри Элина Валтонен жума күнү X платформасында “Франция менен Сауд Арабия жетектеген бул процесс, акыркы жылдардагы эки мамлекеттүү чечим үчүн шарттарды түзүү боюнча эң маанилүү эл аралык аракет болуп саналат”, – деди.
Бул декларация июль айында БУУда Сауд Арабия жана Франция тарабынан уюштурулган эл аралык конференциянын жыйынтыгы эле. Конференция ондогон жылдардан бери уланып келе жаткан жаңжалды чечүүгө багытталган. АКШ жана Израиль болсо бул иш-чарага бойкот жарыялашкан.
Декларацияда белгиленген биринчи кадам – Израиль менен Газадагы каршылык көрсөтүү тобу ХАМАСтын ортосунда эки жылдан бери уланып жаткан согушту токтотуу.
Сауд Арабия менен Франция Бириккен Улуттар Уюмундагы өлкөлөрдү эки мамлекеттүү чечимди ишке ашыруу үчүн “так, убакыт менен чектелген жана кайтарылгыс кадамдарды” камтыган бул декларацияны колдоого чакырышты.
Испания жана Норвегия сыяктуу айрым Европа өлкөлөрүнөн айырмаланып Финляндия Палестинаны мамлекет катары тааныган эмес. Финляндиянын коалициялык өкмөтү бул маселеде ички пикир келишпестиктерге туш болууда.