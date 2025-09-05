Орусиянын президенти Владимир Путин Украинага чет элдик аскерлер жайгаштырылса алар Москва үчүн мыйзамдуу буталарга айланарын эскертти, бирок тынчтык келишими түзүлсө мындай күчтөрдүн кереги жок болорун белгиледи.
Путин жума күнү Владивостоктогу Чыгыш экономикалык форумунда сүйлөгөн сөзүндө, Киевге аскерий колдоо көрсөткөн жана ок атышпоо келишиминен кийин аскерлерин жайгаштырууга убада кылган өлкөлөрдөн турган “ыктыярчылар коалициясынын” бейшемби күнү Парижде өткөргөн жыйынына токтолду.
«Украинадагы ыктымалдуу аскердик бөлүктөр эгер бүгүн Украинада пайда болсо, алар орус армиясы үчүн мыйзамдуу буталарга айланат», — деди.
Путин: «Узак мөөнөттүү тынчтыкка алып келүүчү макулдашууларга жетишилсе, анда алардын Украина аймагында болушунун эч кандай мааниси жок деп эсептейм. Болгону ушул. Анткени бул келишимдер түзүлсө, Орусия аларды толук аткарарынан эч ким күмөн санабайт», — деп кошумчалады.
Евробиримдиктин коопсуздук кепилдиктери боюнча пландары
Бул билдирүүлөр Франциянын президенти Эммануэль Макрон 26 өлкө согуштан кийин Украинага коопсуздук кепилдиктерин берүүгө, анын ичинде кургактык, деңиз жана абада эл аралык күчтөрдү жайгаштырууга убада кылганын жарыялагандан кийин айтылды.
Орусия НАТОнун кеңейүү мүмкүнчүлүгүн жана Киевдин альянска кошулуу максаттарын, 2022-жылдын февралында Украинага толук масштабдуу басып кирүүсүнүн негизги себептеринин бири катары бир нече жолу көрсөткөн.
Зеленский менен түз сүйлөшүүлөр
Путин Украинанын президенти Владимир Зеленскийди түз сүйлөшүүлөргө чакыруу сунушун дагы бир жолу кайталап, мындай жолугушуу үчүн Москванын «эң жакшы жер» болорун айтты.
«Эгер кимдир бирөө биз менен чындап жолугушууну кааласа, биз даярбыз. Бул үчүн эң жакшы жер — Орусия Федерациясынын борбору, баатыр шаар Москва», — деди.
Путиндин айтымында, Киев буга чейин Орусия менен байланышты четке кагып келген, бирок азыр диалогго умтулууда.
Украин делегациясынын коопсуздугуна “жүз пайыз” кепилдик берүүгө убада берген Путин Украинанын жолугушуу үчүн башка жерди тандоо талабын “ашыкча” деп мүнөздөдү.