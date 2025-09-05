Индонезиянын борбор шаары Жакартада жалпы өлкөдө бир жумадан ашык убакыттан бери болуп жаткан жана айрымдары зомбулук камтыган нааразычылык акцияларынан кийин жума күнү көчөлөр тынчтанды. Ошол эле учурда өлкөдө Мухаммед пайгамбардын туулган күнү да белгиленди.
Студенттер, жумушчулар жана укук коргоочулар башкарган баш аламандык депутаттардын турак жай жөлөк пулуна болгон нааразычылыктан улам күчөгөн, бирок Жакартадагы митинг учурунда полиция унаасынын бир мотоцикл такси айдоочусунөлүмгө дуушар кылгандан кийин күч алды.
Митингдер ылдамдык менен башка аймактарга да жайылды.
Депутаттардын артыкчылыктары жана полициянын тактикасы
Бейшемби күнү студенттик топтор парламенттин мүчөлөрүнө берилген артыкчылыктар жана полициянын митингчилерге каршы колдонгон ыкмалары боюнча нааразычылыктарын билдирүү үчүн министрлер менен жолугушту. Апта башында бул топ парламенттин мүчөлөрү менен да жолугушууларды өткөрдү, бирок президент Прабово Субианто менен жолугушууну уюштуруу аракетинен майнап чыккан жок.
Укук коргоочулар митингчилердин көп чыгымга учураганын айтышууда.
Адам укуктарын байкоо уюму коопсуздук күчтөрү менен болгон кагылышуулар жана башка башаламандыктарда кеминде 10 адам өлүп, 1000ден ашууну жарадар болгонун билдирди.
Бийликтер өлкө боюнча 3000ден ашуун адамды камакка алды, укук коргоочу уюм муну кеңири куугунтук катары сыпаттады.
Өкмөт талаштуу турак жайга берилүүчү жөлөк пулду же коопсуздук күчтөрүнүн жүрүм-турумун кайра карап чыгабы, жокпу, азырынча жарыялай элек, бул майрам аяктагандан кийин тынчтык сакталабы деген суроолорду жаратууда.