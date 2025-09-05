ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Депутаттарга берилген артыкчылыктардан улам баш аламан болгон Индонезияда абал тынчтанды
Жалпы өлкөдө болгон баш аламандыктан кийин студенттик топтор каза болгондор, жаралангандар жана массалык камакка алуулар тууралуу жетекчилерден жооп талап кылууда.
Депутаттарга берилген артыкчылыктардан улам баш аламан болгон Индонезияда абал тынчтанды
/ AA
5 Сентябрь 2025

Индонезиянын борбор шаары Жакартада жалпы өлкөдө бир жумадан ашык убакыттан бери болуп жаткан жана айрымдары зомбулук камтыган нааразычылык акцияларынан кийин жума күнү көчөлөр тынчтанды. Ошол эле учурда өлкөдө Мухаммед пайгамбардын туулган күнү да белгиленди.

Студенттер, жумушчулар жана укук коргоочулар башкарган баш аламандык депутаттардын турак жай жөлөк пулуна болгон нааразычылыктан улам күчөгөн, бирок Жакартадагы митинг учурунда полиция унаасынын бир мотоцикл такси айдоочусунөлүмгө дуушар кылгандан кийин күч алды.

Митингдер ылдамдык менен башка аймактарга да жайылды.

Депутаттардын артыкчылыктары жана полициянын тактикасы

Бейшемби күнү студенттик топтор парламенттин мүчөлөрүнө берилген артыкчылыктар жана полициянын митингчилерге каршы колдонгон ыкмалары боюнча нааразычылыктарын билдирүү үчүн министрлер менен жолугушту. Апта башында бул топ парламенттин мүчөлөрү менен да жолугушууларды өткөрдү, бирок президент Прабово Субианто менен жолугушууну уюштуруу аракетинен майнап чыккан жок.

Сунушталат

Укук коргоочулар митингчилердин көп чыгымга учураганын айтышууда.

Адам укуктарын байкоо уюму коопсуздук күчтөрү менен болгон кагылышуулар жана башка башаламандыктарда кеминде 10 адам өлүп, 1000ден ашууну жарадар болгонун билдирди.

Бийликтер өлкө боюнча 3000ден ашуун адамды камакка алды, укук коргоочу уюм муну кеңири куугунтук катары сыпаттады.

Өкмөт талаштуу турак жайга берилүүчү жөлөк пулду же коопсуздук күчтөрүнүн жүрүм-турумун кайра карап чыгабы, жокпу, азырынча жарыялай элек, бул майрам аяктагандан кийин тынчтык сакталабы деген суроолорду жаратууда.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us