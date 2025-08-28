ДҮЙНӨ
1 мүнөт окуу
Орусиянын Киевге жасаган чабуулунан кеминде 12 киши набыт болду
Бейшемби күнү таңга маал Орусия Киевдеги турак жайларга ракета жана учкучсуз аппараттар ​​менен чабуул жасап, беш кабаттуу имарат урап калды жана бир соода борбору зыян тартты.
Орусиянын Киевге жасаган чабуулунан кеминде 12 киши набыт болду
2025-жылдын 28-августунда, бейшемби күнү Киевдеги орус соккусунан талкаланган турак үйдүн өртүн өчүрүп жаткан куткаруучу. / AP
28 Август 2025

Орусиянын ракета жана учкучсуз аппараттары ​​Украинанын борбору Киевдеги көп кабаттуу үйлөрдү аткылашты. Кол салууда кеминде 12 киши каза болуп, 48 киши жаракат алды. Украинанын президенти Владимир Зеленский кол салууну “Тынчтык сүйлөшүүлөрүн ачыктан-ачык сыйлабастык” деп сыпаттады.

Киев шаарынын аскердик администрациясы (KMVA) каза болгондордун жана жаракат алгандардын санын ырастады. KMVA башчысы Тимур Ткаченко каза болгондордун саны 12ге жеткенин, алардын арасында 2, 14 жана 17 жаштагы үч бала бар экенин билдирди. "Душмандын чабуулунун натыйжасында каза болгондордун саны 12ге жетти. Тилекке каршы алардын арасында үч бала бар", - деп жазды Ткаченко Telegram аркылуу.

Киев шаарынын прокуратурасы эртең менен болгон чабуулдун кесепеттери борбордун сегиз районунда катталганын билдирди. Бул райондорго Дарницкий, Днепровский, Соломянский, Шевченковский, Холосивский, Оболонский, Святошинский жана Деснянский кирет.

Сунушталат

Дарницкий районунда беш кабаттуу турак жайдын бир бөлүгү урап, урандылардын астында калгандарды издөө-куткаруу иштери уланууда. Жанындагы көп кабаттуу үйлөрдүн айнектери талкаланып, унаалар жана жеке үйлөр зыянга учурады.

Зеленский социалдык тармактарда: "Орусия сүйлөшүү үстөлүн эмес, баллистикалык ракеталарды тандап жатат. Ал согушту токтоткондон көрө, өлтүрүүнү улантууну артык көрөт. Бул Орусиянын дагы деле кесепеттерден коркпой турганын билдирет", - деп жазды.

Зеленский Украинанын өнөктөштөрүнөн катуу жооп кайтарууну талап кылып, жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырды. Ал ошондой эле Орусиянын өнөктөшү Кытайды жана Евробиримдикке мүчө Венгрияны Москвага каршы катаал позицияны карманууга үндөдү.

Иликте
Трамп 2028-жылы Обама менен ат салышууну "абдан каалаарын" айтты
Кытайдын аскердик күчтөрү Тайвандын айланасында чоң масштабдуу машыгууларды баштады
Франция соту Марин Ле Пенди коррупция боюнча айыптуу деп тапты
Трамп үчүнчү мөөнөткө президент болуу жолдорун карап жатат
Трамп : «TikTok сатуу үчүн 5 - апрелге чейин көп сандаган потенциалдуу алуучу бар»
Кытай, Түштүк Корея жана Япония Трамптын тарифтерине каршы эркин сооданы бекемдөө чечимин чыгарды
АКШ Индо-Тынч океан аймагында Кытайга каршы күрөшүүдө Японияны маанилүү өнөктөш деп эсептейт
Мьянмадагы жер титирөө мечиттерди талкалап, жүздөгөн мусулмандардын өмүрүнө коркунуч жаратты
Сирияда Шара жаңы өкмөттү жарыялады
Орус дрондору Украинаны бутага алды, курмандыктар катталды
Израиль Газада тез жардам унааларын бутага алгандыгын кабыл алды
Индия кагылышуу учурунда көп сандаган маочу козголоңчуну өлтүрдү
Иран Трамптын өзөктүк сүйлөшүүлөр боюнча катына жооп берди
Интерпол босниялык серб лидер Додик үчүн камоо ордерин чыгарды
Мьянмада күчү 7,7 баллга жеткен жер титирөө болду
TRT Global каналына көз чаптырыңыз. Пикириңиз менен бөлүшүңүз!
Contact us