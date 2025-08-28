Орусиянын ракета жана учкучсуз аппараттары Украинанын борбору Киевдеги көп кабаттуу үйлөрдү аткылашты. Кол салууда кеминде 12 киши каза болуп, 48 киши жаракат алды. Украинанын президенти Владимир Зеленский кол салууну “Тынчтык сүйлөшүүлөрүн ачыктан-ачык сыйлабастык” деп сыпаттады.
Киев шаарынын аскердик администрациясы (KMVA) каза болгондордун жана жаракат алгандардын санын ырастады. KMVA башчысы Тимур Ткаченко каза болгондордун саны 12ге жеткенин, алардын арасында 2, 14 жана 17 жаштагы үч бала бар экенин билдирди. "Душмандын чабуулунун натыйжасында каза болгондордун саны 12ге жетти. Тилекке каршы алардын арасында үч бала бар", - деп жазды Ткаченко Telegram аркылуу.
Киев шаарынын прокуратурасы эртең менен болгон чабуулдун кесепеттери борбордун сегиз районунда катталганын билдирди. Бул райондорго Дарницкий, Днепровский, Соломянский, Шевченковский, Холосивский, Оболонский, Святошинский жана Деснянский кирет.
Дарницкий районунда беш кабаттуу турак жайдын бир бөлүгү урап, урандылардын астында калгандарды издөө-куткаруу иштери уланууда. Жанындагы көп кабаттуу үйлөрдүн айнектери талкаланып, унаалар жана жеке үйлөр зыянга учурады.
Зеленский социалдык тармактарда: "Орусия сүйлөшүү үстөлүн эмес, баллистикалык ракеталарды тандап жатат. Ал согушту токтоткондон көрө, өлтүрүүнү улантууну артык көрөт. Бул Орусиянын дагы деле кесепеттерден коркпой турганын билдирет", - деп жазды.
Зеленский Украинанын өнөктөштөрүнөн катуу жооп кайтарууну талап кылып, жаңы санкцияларды киргизүүгө чакырды. Ал ошондой эле Орусиянын өнөктөшү Кытайды жана Евробиримдикке мүчө Венгрияны Москвага каршы катаал позицияны карманууга үндөдү.