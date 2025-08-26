26 Август 2025
Катар Хамас тарабынан кабыл алынган акыркы Газада ок атышпоо сунушуна Израилдин азырынча жооп бербегенин жарыялады.
Катардын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мажид ал-Ансари шейшемби күнү Аль-Жазира телеканалында: “Биз ок атышпоо келишимине жетишүү үчүн бардык тараптар менен байланыштабыз, бирок Израилден эч кандай расмий жооп жок”,-деди.
Ансари Газа боюнча ортомчулардын күн сайын байланышып, ок атышпоо келишимине жетишүү аракетин көрүп жатканын айтты.
“Израилдин жооп бериши жана процесске олуттуу түрдө катышуусу керектигин баса белгилейбиз,” – деген Ансари “Израилден бул сунуш боюнча расмий жоопту күтүп жатабыз” деди.