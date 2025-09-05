Нью-Йорктун губернатору Кэти Хокул жана мигранттардын укуктарын коргоочулар бейшемби күнү АКШнын Миграция жана бажы кызматынын федералдык агенттеринин Като жана Фултондо рейд жүргүзгөндөн кийин Нью-Йорк штатынын айрым жерлеринде ондогон адамдын кармалганын билдирди.
"Бүгүн эртең менен Като менен Фултондогу ICE рейддерине нааразымын. Бул рейддерде 40тан ашык чоң кишилер, анын ичинде он чакты баланын ата-энелеси да камалды. Бул балдар мектептен кайтып келгенде бош үйгө кирүү коркунучу менен бетме - бетпиз”,- деди губернатор Хочул билдирүүсүндө.
Президент Дональд Трамп мезгилинде ICE иммиграцияга каршы кеңири жайылган репрессиянын чордонуна айланды. Бул процесс рекорддук деңгээлде каржылоо жана кеңейтилген рейдерлик ыйгарым укуктар менен бекемделди.
Трамп "эң жаман кылмышкерлерди" депортациялоону каалаганын белгилеген бирок ICE маалыматтары эч кандай кылмыш жасабаган адамдарды кармоонун көбөйгөнүн көрсөтүүдө.
Мигранттардын укугун коргоочу Айыл жана мигранттар министри Facebook баракчасында жарыялаган билдирүүсүндө Като айылындагы Nutrition Bar кондитерлерине жаслаган ICE рейдинен кийин 70тен ашуун жумушчунун кармалганын билдирди.
New York Times гезити күбөлөрдүн айткандарына таянып, кармалгандардын саны 70тен ашканын кабарлады.
Гезит тамак-аш бар фабрикасындагы рейд Трамп кызматка киришкенден бери Нью-Йорктогу эң чоң жумуш орундарына жасалган рейддердин бири экендигин жазды.
Хочул: "Мен ачык айттым: Нью-Йорк чек араларыбызды коопсуздук астына алуу алуу жана зомбулук кылмышкерлерин депортациялоо үчүн федералдык өкмөт менен иштейт, бирок биз эч качан бет капчан ICE агенттеринин үй-бүлөлөрдү ажыратып, балдарды таштап кетишине жол бербейбиз", - деп кошумчалады.
Nutrition Bar Confectioners компаниясынын 70 жаштагы негизги ээси Марк Шмидт New York Times гезитине берген маегинде, бардык кызматкерлеринин АКШда иштөөгө мыйзамдуу документтери бар экенин жана операциянын "ашыкча болгонун" айтты.
ICE Улуттук коопсуздук иликтөөлөрүнүн басма сөз катчысы маалымат каражаттарына бул кадамдын "сот тарабынан уруксат берилген аткаруу иш-аракеттеринин" бир бөлүгү экенин айтты.
"Учурда биз бул конкреттүү кылмыш иликтөөсү боюнча кошумча комментарий бере албасак да, ICE HSI кызматкерлердин укуктарын коргоого жана АКШнын мыйзамдарын аткарууда чечкиндүү",-деди басма сөз катчысы Spectrum News 1ге.
Хочулдун Фултондогу рейд тууралуу айткандары тууралуу толук маалымат азырынча жок, бирок губернатор мындай аракеттер Нью-Йоркту коопсуз кылбай тургандыгын билдирди.
Нью - Йорк губернатору : “Жасагандары бул жерде турмуш курууга аракет кылган үй - бүлөлөрдү бөлүп жаруу болду”,- деп кошумчалады.