Бир катчы АКШнын мурдагы президенти Жо Байдендин терисиндеги рак жараларын алуу үчүн Мохс операциясы болгонун бейшемби күнү CNN каналына билдирди.
CNNдин кабарына караганда процедуранын так күнү билдирилбестен интернеттеги видеолордо 82 жаштагы Байдендин чекесиндеги жара изи байкалды.
Мохс хирургиясы – бул теринин жука катмарлары алынып, микроскоптун астында изилденген, рак клеткалары калбай калганга чейин жасалган техника катары билинет.
Бул ыкма жалпысынан бет жана кол сыяктуу сезимтал жерлерде кайталанган же ылдам өсүп жаткан жаракаттар үчүн колдонулат.
Байденден буга чейин 2023-жылы кызматта турганда көкүрөгүнөн базалдык клетка карцинома алынган.
Ал кезде Ак үйдүн дарыгери Кевин О'Коннор "бардык рак ткандары ийгиликтүү алынды" деп билдирип Байдендин "дерматологиялык көзөмөлүнүн улантыларын" белгилеген.
Мурдагы президенттин май айында сөөктөргө жайылган простата безинин рак оорусуна чалдыкканы аныкталган. Ошондон бери Байден ооо аркылуу дарылануунун баштап оптимисттик маанайын сактап келет.
Байден CNN теле каналына берген билдирүүсүндө : "Муну жеңе аларыбызды күтүп жатабыз. Кандайдыр бир органда эмес, сөөктөрүм бекем, ичине кире элек. Ошондуктан өзүмдү жакшы сезип жатам", - деди.
Байдендин физикалык ден соолугу жана акыл-эсинин тунуктугу анын президенттик мөөнөтүндө көп көңүл бурулган маселелерден болду.
Байден 2024-жылы июлда Дональд Трамп менен болгон дебаттан бир нече жумадан кийин күтүлбөгөн жерден кайра шайлоо жарышын токтотту, анда анын көрсөткүчү начар деп табылып, Демократиялык партиянын ичинде кеңири тынчсыздануу жаралган.
Байден 2020-жылы жеңишке жеткенде шайланган эң картаң президент болгон. Бул рекорд былтыр 79 жаштагы Трамптын президент болуп шайлоануусу менен ашылды.
Байден кызматтан кеткенден бери салыштырмалуу төмөн профилди сактап, коомчулукка бир нече гана жолу көрүндү.
Байден апрель айында Трамптын администрациясы сунуштаган кыскартууларга каршы Социалдык коопсуздук башкармалыгын жактап сөз сүйлөдү.