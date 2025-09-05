Таиланддын парламенти 58 жаштагы Бхумжайтай партиясынын лидери Анутин Чарнвиракулду өлкөнүн жаңы премьер-министри катары тандады.
Анутин 493 орундуу парламентте 311 добуш алып, Түштүк-Чыгыш Азия өлкөсүнүн премьер-министри болуу үчүн талап кылынган чектен ашты деп Bangkok Post басылмасы кабарлады.
2023-жылкы Таиланддагы жалпы шайлоодо Пхеу Тай партиясы 141 орунду утуп, экинчи чоң партия болуп калды, ал эми Мув Форвард партиясы 151 орунду ээледи.
Анутиндин Бхумжайтай партиясы "негизги күчтөрдү бириктирүүчү" катары белгилүү болуп калды деп, Таиландды изилдеген окумуштуулар Напон Жатусрипитак жана Сутикарн Мичан өткөн жылы жарыяланган макаласында жазышкан.
“Бул партиянын идеологиялык милдеттенмелеринин жоктугунан (акыркы жылдары монархияны көбүрөөк колдогону эске алынат), башка партиялардан депутаттарды тартуудагы агрессивдүү тактикасы жана альянстарды түзүүдө жана өзгөртүүдө ийкемдүүлүгү менен байланыштуу,” деп алар жазышкан.
58 жаштагы Анутиндин саясий амбицияларын анын үй-бүлөсүнүн байлыгы жана Таиланддын түндүк-чыгышындагы Иссан аймагындагы күчтүү регионалдык колдоосу бекемдеген. Бул аймакта Бхумжайтай партиясы айылдык калктын чоң бөлүгүнөн колдоо алат.
Парламенттеги премьер-министрди шайлоо мурдараак Конституциялык сот Паетонгтарн Шинаватраны кызматтан четтеткенден кийин жарыяланган.
Сот аны Камбоджанын лидери Хун Сен менен чек арадагы чыңалуу учурунда таиланддык жогорку командачыны сынга алган телефон чалуу аркылуу этикалык стандарттарды бузган деп тапкан. Шейшемби күнү Паетонгтарн бул чечимге каршы сотко доо арыз берген.
Бул окуя Таиланддын саясий системасындагы туруксуздукту күчөттү, ал 2006-жылы мурдагы премьер-министр Таксин Шинаватра бийликтен кулатылгандан бери шайланган өкмөттөр менен сот системасынын ортосундагы кагылышууларды көп көрүп келет.