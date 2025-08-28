Голливуддун белгилүү актерлору Брэд Питт, Хоакин Феникс, Руни Мара, Жонатан Глейзер жана Альфонсо Куарон режиссёр Каутер Бен Ханиянын "Хинд Ражабдын үнү" аттуу тасмасына аткаруучу продюсер катары кошулушту. Бул тасма 3-сентябрда Венеция кинофестивалында дүйнөлүк премьерасын өткөрүүгө даярданып жатат.
Фильм 2024-жылдын январь айында Газа шаарынан качып бара жатканда Израиль аскерлери тарабынан аткыланган унаанын ичинде болгон алты жаштагы Хинд Ражабдын акыркы сааттарын кайрадан чагылдырат. Хинд Ражаб Кызыл Жарым Айдын ыктыярчыларына телефон чалып жардам сураган, бирок кийинчерээк ал каза болгон. Тасмада анын жардам сурап чалган үн жазуулары колдонулган.
Израиль бул аймакта аскерлери жок экенин билдирген, бирок The Washington Post жана Sky News жүргүзгөн көз карандысыз иликтөөлөр Израиль танктары ошол жерде болгонун тастыктаган. “Аль Жазира” телеканалы үй-бүлөнүн унаасында 335 ок тешиги бар экенин картага түшүргөн.
Өткөн жылы "Төрт Кыз" тасмасы менен Оскар сыйлыгына көрсөтүлгөн Каутер Бен Хания: "Мен баланын жардам сурап чалып, эч ким келбеген дүйнөнү кабыл ала албайм. Кино эстеликти сактай алат. Кино унутулууга каршы тура алат. Хинд Ражабдын үнү угулсун," - деп билдирди.
Тасмага Надим Чейхруха (Mime/Tanit Films), Одесса Рэй (RaeFilm Studios) жана Жеймс Уилсон (JW Films) продюсерлик кылышкан. The Party Film Sales Европадагы дистрибуция укуктарын камсыз кылса, CAA Media Finance Түндүк Америкадагы укуктарды башкарууда.
Венеция кинофестивалынын ачылышында Газа темасы кызуу талкууланып, Палестинаны колдогон акциялар өттү. "Хинд Ражабдын үнү" тасмасы эң көп күтүлгөн фильмдердин бири болуп, алты жаштагы кыздын чыныгы окуясын чагылдырат. Режиссёр Каутер Бен Хания Хинддин үнүн укканда башка долбоорлорун токтотуп, бул тасманы тартууга киришкенин айтты.
Өткөн жылы Голливуддун 700дөн ашуун актерлору жана артисттери Палестинаны колдогон пикирлеринен улам куугунтукка алынган кесиптештерин коргоо үчүн SAG-AFTRA профсоюзуна кайрылышкан. Алар Израилдин Газадагы аракеттерин айыптап, Палестиналык жарандарды, дарыгерлерди жана журналисттерди коргоону талап кылышкан.
Белгилүү актерлор Марк Руффало, Синтия Никсон, Сьюзан Сарандон жана башкалар бул кайрылууга кол коюшкан. Израиль аскерлери Билли Айлиш жана Марк Руффалонун ысымдарын артиллериялык снаряддарга жазып, аларды шылдыңдашкан. Бул окуялар Газадагы согушту токтотуу жана гуманитардык жардамды көбөйтүү чакырыктарынын фонунда орун алды.
Дүйшөмбү күнү интернетте тараган сүрөттөрдө Грэмми сыйлыгынын лауреаты жана Голливуд актерунун аттары жазылган 155 мм снаряддар көрсөтүлдү жана маркер менен катар чийилген: "Сен Газага бара аласың".
Бул эки атактуу инсан тең Газадагы ок атышууну токтоосуз токтотууну жана Израиль 2023-жылдын октябрынан бери 63000ге жакын палестиналыкты өлтүргөн тилкеге гуманитардык жардам берүүнү талап кылып жаткан учурга туш келди.