Дүйнөгө белгилүү музыка өнөрпозу Сами Юсуф ишемби күнү Стамбулда узак тыныгуудан кийин концерт койду.
“Ecstasy: Between Two Seas” аттуу концерт чоң кызыгуу жаратты жана ага 25000 адам катышты.
Юсуф концертти түрк тилинде саламдашуу менен ачып, мындай деди: “Кош келиңиздер, баарыңыздар. Кудай Түркияны жана түрк дүйнөсүн коргосун. Кудай бүткүл үммөттү жана адамзатты сактап жүрсүн. Ал биздин улутту жамандыктан толук коргосун жана биздин бардык дубаларыбыз Газа менен Палестинадагы бир туугандарыбыз менен болсун. Биз сиздерди угуп жатабыз; биз сиздер мененбиз. Түркия жана адамзат дайыма сиздердин жаныңыздарда. Кудай сиздерге жардамчы жана коргоочу болсун.”
Юсуф дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген мыкты музыканттар менен бир сахнаны бөлүшүү чоң сыймык экенин белгилеп, “Стамбул жана бул өлкө менин жүрөгүмдө терең орун алган,” – деп кошумчалады.
Ал Кытай, Франция, Улуу Британия жана Испаниядан келген белгилүү өнөрпоздор, ошондой эле түрк ырчылары менен биргеликте сахнага чыкты.
Испан тилиндеги дебют жана Газага арналган чыгармалар
Юсуф концертти 2019-жылы кеңири таанылган “Nasimi” чыгармасы менен ачып, ошол эле чыгарманы кайрадан аягында аткарды.
75 музыканттан турган оркестрдин коштоосунда ал “Ecstasy” альбомун биринчи жолу жандуу аткарды.
Концерт үчүн атайын аранжировка жасалган чыгармалардын арасында “Between Sea and Sky” (мехтер – осмон аскердик оркестринин музыканттарынын коштоосунда), “In That Ocean” (Мевлана жана Юнус Эмренин сөздөрүнөн шыктанган, көп катмарлуу ритмдер жана обондор менен), ошондой эле “Eterna” жана “Amada” чыгармалары бар эле. Бул чыгармаларда испан поэзиясы борбордук орунду ээлеп, Юсуф биринчи жолу испан тилинде ырдады.
Фламенко өнөрпозу Моро бул эки чыгарманы коштоп аткарды.
Юсуф ошондой эле Фузулинин ыр саптарына негизделген “The Meeting” чыгармасын Газага арнады.
Концерттен түшкөн каражаттын бир бөлүгү Палестина жана Газадагы гуманитардык кризистен жабыркагандарга жардам катары берилет.