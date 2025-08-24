Ишемби күнү белгилүү мусулман аалымдары Стамбулдагы Демократия жана Эркиндик аралында өтүп жаткан эл аралык конференциянын экинчи күнүндө Газадагы палестиналыктарга жардам көрсөтүү зарылдыгын баса белгилешти.
“Исламдык жана гуманитардык жоопкерчилик: Газа” деп аталган бул жыйын Эл аралык Мусулман Аалымдары Бирлиги (IUMS) жана Түркиядагы Ислам аалымдары фонду тарабынан уюштурулду.
Бул иш-чарага 50дөн ашуун өлкөдөн 150дөн ашык аалымдар катышып, Израилдин Газадагы согушу жана ислам дүйнөсүнүн бул окуяга болгон реакциясы талкууланды.
Күн протоколдук сессия менен башталып, анда IUMS президенти Шейх Али Мухийддин аль-Карадаги, Түркиянын Дин иштер башкармалыгынын башчысы Али Эрбаш жана IUMS башкы катчысы Шейх Али Мухаммад аль-Саллаби сыяктуу улук өкүлдөр сөз сүйлөштү.
Уюштуруу комитетинин атынан Уммат коомунун төрагасы Шейх Абдул Вахаб Айкинжи сессияны ачты.
Ошол эле учурда Ирак жана Түркиянын аалымдары, анын ичинде Ирак Фикх кеңешинин мүчөсү Шейх Ахмед Хасан аль-Таха жана Түркиядагы Ислам аалымдары фондунун төрагасы, профессор Насруллах Хажымүфтүоглу конок катары сөз сүйлөштү.
Биринчи семинар “Газага жардам көрсөтүү милдети” темасына арналды жана анда делегация башчылары сунуштарын беришти.
Күндүн экинчи жарымында программа Газадагы акыркы окуялар боюнча маалымат жыйыны, коноктордун кайрылуулары менен уланат жана палестиналыктарга тилектештик билдирүүчү коомдук билдирүү жана нааразылык акциясы менен жыйынтыкталат.
Сегиз күнгө созулган бул иш-чара жума күнү Стамбулдагы Эйүп Султан мечитинде намаз окуу менен башталган жана 29-августка чейин уланат.
Жыйындын соңунда Айя-София Улуу мечитинде “Стамбул Декларациясы” кабыл алынып, анда палестиналык ишти колдоо үчүн саясий, гуманитардык жана укуктук аракеттер боюнча конкреттүү кадамдар белгиленет деп күтүлүүдө.